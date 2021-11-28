القوى العاملة: تحصيل 70 ألف جنيه مستحقات متوفي مصري بالرياض

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، نجاح مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوى العاملة، بالقنصلية العامة المصرية بالعاصمة الرياض بالمملكة العربية السعودية، في الحصول على مستحقات مواطن مصري توفي بالرياض، بلغت 16 ألفاً و771 ريالا سعوديا ، أي ما يعادل 70 ألفا و270 جنيها مصريا تقريبا .

وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة ، إن الوزير كلف المكتب بمتابعة مستحقات المواطن المصري المتوفى المرحوم"محمد.أ.م.ع.ر" والذى كان يعمل لدى شركة سعد على العيسى للمقاولات بالرياض، وذلك في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية في الخارج، وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلهم أولا بأول.

وقال الملحق العمالي أحمد رجائي رئيس مكتب التمثيل العمالي بالرياض، إن المكتب نجح في الحصول على مستحقات المصري المتوفى"محمد.أ.م.ع.ر" والذى كان يعمل لدى شركة سعد على العيسى للمقاولات بالرياض،، وذلك بعد أن تقدم أحمد السيد محمد بطلب يلتمس فيه مساعدته في الحصول على مستحقات شقيقه ، وقد تم إيداع المستحقات لدى حساب ورثة المصريين المتوفين بالسفارة بتحويل مباشر من الشركة إالى حساب ورثة العاملين المصريين المتوفين بالمملكة العربية السعودية والتابع لسفارة جمهورية مصر العربية بالرياض ، وقد تم التنسيق مع القسم القنصلي بالسفارة لتحويل المبلغ إلى مصر وتسليم ذوى المتوفى المستحقات المالية طبقا لإعلام الوراثة المقدم.