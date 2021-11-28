عبد العاطى والزملوط يبحثان موقف المشروعات المائية بنطاق محافظة الوادى الجديد

- التأكيد على الإلتزام التام بتطبيق كافة الضوابط والإشتراطات الخاصة بإستخدام المياه الجوفية

- أهمية التوسع في إستخدام الطاقة الشمسية في تشغيل الآبار

- التوسع في التحول لإستخدام نظم الرى الحديث لترشيد الإستخدامات المائية وتحقيق الإدارة الرشيدة للمياه الجوفية

- منظومة للرَّصد الآلي للمراقبة والتحكم في تشغيل عدد (١٩) بئر جوفي بمحافظة الوادي الجديد عن بُعد

- إستخدام مقياس الرطوبة في عدة مواقع وربطها بالهواتف المحمولة للمزارعين لرفع كفاءة عملية الرى وترشيد إستخدام المياه وتحسين جودة المحاصيل

استقبل السيد الدكتور/ محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري ، السيد اللواء/ محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد ، حيث تم التباحث حول موقف المشروعات المائية بنطاق محافظة الوادى الجديد ، والضوابط الخاصة بإستخدام المياه الجوفية بالمحافظة ، ومتابعة منظومة المراقبة والتحكم في آبار المياه الجوفية بالمحافظة.

وأكد الدكتور عبد العاطى على ضرورة الإلتزام التام بتطبيق كافة الضوابط والإشتراطات الخاصة بإستخدام المياه الجوفية ، الأمر الذى يسمح بتحقيق الإدارة المثلى للموارد المائية والإستخدام الرشيد للمياه الجوفية ، خاصة أن المياه الجوفية العميقة في مصر هى مياه غير متجددة ، بالإضافة للتوسع في إستخدام الطاقة الشمسية في تشغيل الآبار في إطار الإجراءات المتخذة لتقليل الإنبعاثات والتحكم فى معدلات السحب من المخزون الجوفى ، مع التوسع في التحول لإستخدام نظم الرى الحديث بديلاً عن الرى بالغمر ، الأمر الذى يؤدى لترشيد الإستخدامات المائية وتحقيق الإدارة الرشيدة للمياه الجوفية.

وأشار الدكتور عبد العاطي إلى أنه سبق توقيع برتوكول تعاون مشترك بين وزارة الموارد المائية والرى ومحافظة الوادى الجديد ، حيث تم تركيب أجهزة رصد وتحكم لعدد (١٩) بئر ، يتم مراقبتها وتشغيلها أوتوماتيكيًا عن بُعد من غرفة تشغيل مركزية ، وذلك لمراقبة السحب الآمن من الآبار وحساب معدلات الإستهلاك لكل بئر على حدى وتجنب السحب الجائر المخالف للمعدلات المطلوبة ، وتضمن هذه الآلية سرعة جمع المعلومات والبيانات بأعلى دقة وأقصى سرعة وتوفيرها لمتخذى القرار بهدف الحفاظ علي الموارد المائية وترشيد إستخدامها وضمان الإستغلال الأمثل للموارد المائية.

وأضاف سيادته أنه تم إستخدام مقياس الرطوبة في عدة مواقع بالوادى الجديد ، وربطها بمنظومة التحكم والتى تقوم بنقل بيانات مقياس الرطوبة إلي المزارعين بشكل فورى عن طريق رسائل نصية على الهواتف المحمولة ، لتمكينهم من تحديد الموعد الأمثل لبدء وإنهاء عملية الرى ، الأمر الذى يُسهم في رفع كفاءة عملية الرى وترشيد إستخدام المياه والطاقة وتحسين جودة المحاصيل ، بالإضافة لتحقيق التحكم الكامل في المنظومة المائية من خلال ربط عملية الرى بالأراضى الزراعية بمنظومة تشغيل الآبار الجوفية.