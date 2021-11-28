مصر للطيران تسير اليوم 82 رحلة جوية

تسير شركة مصر للطيران اليوم الأحد ٢٨ نوفمبر، ٨٢ رحلة جوية بمعدل ٥٧ رحلة دولية إلى كل من بغداد، عمان، بيروت، تونس، ندجامينا، لاجوس، كازبلانكا، أبوجا، أبوظبي، لندن، دوسلدورف، مدريد، باريس، إسطنبول، دبي، كوبنهاجن، أمستردام، روما، ميونيخ، نيويورك، أثينا، بروكسل، برلين، موسكو، فرانكفورت، ميلانو، الكويت، بيروت، الشارقة، نيروبي، عنتيبي، أديس أبابا، وأسمرة.
كما تسير مصر للطيران اليوم ١٩ رحلة داخلية إلى كل من شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان ومرسى علم وسوهاج وأسيوط، و٦ رحلات شحن جوي تنقل جميع هذه الرحلات ٨٤٠١ راكب.
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