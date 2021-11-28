ارتفاع درجات الحرارة اليوم.. والقاهرة 30

الكثير من المواطنين يسعون إلى معرفة درجات الحرارة، اليوم، فى المحافظات وذلك لتحديد الأوقات المناسبة للخروج ونوعية الرداء أيضًا.
دوت الخليج
ووفقًا لما أشارت إليه هيئة الأرصاد الجوية، فإنه من المتوقع أن تكون درجات الحرارة اليوم مرتفعة نسبيًا يوم الأحد، على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد.
درجات الحرارة فى المحافظات
وأكدت هيئة الأرصاد الجوية، فإنه من المتوقع أن يكون هناك شبورة مائية تكون كثيفة أحيانًا من الساعة الخامسة صباحًاـ حتى السابعة.
وفى التقرير الصادر من هيئة الأرصاد الجوية، فإنه من المتوقع أن تكون نسبة الرطوبة على القاهرة الكبرى والوجه البحري 86% للعظمى و30 للصغرى.
طقس اليوم الأحد
وعن درجات الحرارة المتوقعة.. قالت الهيئة إن:
درجة الحرارة على القاهرة: العظمى 30 والصغرى 18
درجة الحرارة على الإسكندرية: العظمى 28، والصغرى 19.
درجة الحرارة على أسوان: العظمى 33 درجة 16 للصغرى درجة الحرارة على قنا: العظمى 31 والصغرى 15 درجة درجة الحرارة على شرم الشيخ: العظمى 31، والصغرى 20 درجة الحرارة على الغردقة: العظمى 30، والصغرى 20. درجة الحرارة على الأقصر: العظمى 32 والصغرى 15
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