تعرف على أسعار الخضروات فى الأسواق

يتطلع الكثير من المواطنين على أسعار الخضروات والفاكهة اليوم، وهو ما نشير إليه فى السطور التالية.

دوت الخليج

ورصد موقع دوت الخليج من خلال محرره، أسعار الخضروات والفاكهة اليوم، والتى تشهد فى الوقت الحالي استقرار نسبي فى الأسعار.

أسعار الخضروات والفاكهة فى الأسواق

ووفقًا لما تم رصده فإن سعر كيلو الطماطم قد وصل لـ 1.50 جنيه و3جنيهات، بينما تكون أسعار كيلو البطاطس فى الأسواق ما بين 2 جنيه و5 جنيهات.

كما أنه قد تم رصد كيلو البصل بـ 2 جنيهات، بينما تكون سعر الكيلو لـ 3 جنيها فى نوعية الفرز الأول.

ونشير إلى باقى أسعار الفاكهة والخضروات والأسواق:-

تعرف على أسعار الخضروات والفاكهة فى الأسواق

الكوسة بين 2.50 جنيه و5 جنيهات.

الفاصوليا بين 4 جنيهات و6 جنيهات.

الباذنجان البلدي بين 2 جنيه و4 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي بين 3 جنيهات و5.50 جنيه.

الفلفل الحامي البلدي بين 2.50 جنيه و4 جنيهات.

الملوخية بين 1.50 جنيه و3 جنيهات.

الخيار البلدي بين 2 و4 جنيهات.

البامية بين 5 و9 جنيهات.

الليمون البلدي بين 5 جنيهات و8 جنيهات.