/663329/عودة-إلى-الاستقرار-ننشر-أسعار-الذهب-اليوم

الكثير من المواطنين يسعون إلى معرفة أسعار الذهب والفضة فى الأسواق، والذى يشهد فى الوقت الحالي حالة من التذبذب بسبب التخضم العالمي فى الأسعار.

دوت الخليج

ووفقًا لما تم رصده سعر الذهب فى السوق المحلي، فإن سعر الذهب قد وصل اليوم حالة من الاستقرار الملحوظ، وذلك بعد ارتفاع أسعاره خلال الأيام الماضية.

أسعار الذهب فى الأسواق

ووفقًا لبداية التعاملات العالمية للبورصة غدًا، فإن سعر الذهب عيار 14 وصل إلى نحو 524 جنيهًا.

ونشير فى السطور التالية ما جاء بشأن أسعار الذهب والفضة فى السوق المحلي، وإليكم التفاصيل:-

سجلت أسعار الذهب عيار 18 نحو 674 جنيهًا.

كما سجلت أسعار الذهب عيار 21 نحو 787 جنيهًا.

فيما سجلت أسعار الذهب عيار 24 نحو 899 جنيها.

أسعار سبائك الذهب اليوم:

سجلت سبيكة الذهب وزن 5 جرامات نحو 3935 جنيها.

وسجلت سبيكة الذهب وزن 10 جرامات نحو 7880 جنيها.

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كما سجلت سبيكة الذهب وزن 20 جراما نحو 15760 جنيها.

سعر الجنيه الذهب:

سجل سعر الجنيه الذهب وزن 8 جرامات نحو 6346 جنيهًا.