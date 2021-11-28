حادث مروع يتسبب في إصابة 11 شخصًا في حادث تصادم بأسوان

/663316/حادث-مروع-يتسبب-في-إصابة-11-شخصا في-حادث-تصادم-بأسوان

شهد الطريق الصحراوى الغربى، أسوان، القاهرة، اليوم الأحد، إصابة 11 شخصًا فى حادث تصادم بين سيارتين "أجرة وملاكى"، وعلى الفور تم نقل المصابين إلي مستشفى أسوان الجامعى لتلقى الرعاية الطبية اللازمة للمصابين.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل إصابة 11 شخصًا فى حادث تصادم على الطريق الصحراوى الغربى بأسوان

تفاصيل الحادث

ترجع تفاصيل الحادث عندما تلقى الدكتور محمد الدخيلى مدير مرفق إسعاف أسوان، إشارة من عمرو أحمد مدير مشرف إسعاف المحافظة، يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتين على الطريق الصحراوى الغربى "أسوان - القاهرة" بالقرب من الكيلو 90، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلي مكان الحادث.

المصابين:-

مما نتج عن الحادث إصابة 11 شخصًا فى الحادث الذى وقع بين سيارة ميكروباص وأخرى أجرة ميكروباص، وعلى الفور تم نقل المصابين إلي مستشفى أسوان الجامعى لتلقى الرعاية الطبية اللازمة.

في سياق آخر شهدت منطقة ترعة ٥ التابعة لقرية المنايف في محافظة الإسماعيلية، جريمة قتل مأسوية، تجرد أب من مشاعره، بعدما أقدم على قتل ابنته بدون روح أو رحمه بكل قسوة.

تفاصيل الجريمة

ترجع تفاصيل الجريمة عندما تلقى اللواء منصور لاشين مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من الأهالي يفيد بمقتل طفلة بريئة داخل منزلها بمنطقة ترعة ٥ التابعة لقرية المنايف بمركز ومدينة أبوصوير.

القبض على المتهم

انتقل رجال مباحث قسم شرطة أبوصوير على رأسهم رئيس مباحث مركز شرطة أبوصوير ومعاونيه لمسرح الجريمة ونجحوا في إلقاء القبض على المتهم.

لفظت أنفاسها الأخيرة نتيجة الضرب

وأكد مصدر أمني أن المتهم «محمد٠ل٠ه» ٤٢ سنة عاطل أقدم على قتل نجلته وتدعى «رحاب»، وقال خلال التحريات الأولية انه كان يعاقبها ولكنه لفظت أنفاسها الأخيرة نتيجة الضرب المبرح، وحاول الهروب بعد ذلك، وتم التحفظ على المتهم، وعلى الفور تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة.