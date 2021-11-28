وزير الدفاع لأعضاء مجلسى النواب والشيوخ: جاهزين لردع كل من تسول له نفسه للعبث بأمن مصر وإستقرارها«فيديو وصور»

/663318/وزير-الدفاع-لأعضاء-مجلسى-النواب-والشيوخ-جاهزين-لردع-كل-من-تسول-له-نفسه-للعبث-بأمن-مصر-وإستقرارهافيديو-وصور

ألقى الفريق أول ‏‎ محمد زكى القائد العام‎‎للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، كلمة أعرب خلالها عن تقديره لأعضاء مجلسى النواب والشيوخ ، ‏مشيراً إلى أهمية التواصل الدائم لمتابعة كافة الموضوعات والقضايا التى تطرأ على الأصعدة ‏المحلية والإقليمية والدولية بما يدعم الدور الذى يقوم به أعضاء مجلسى النواب والشيوخ فى دعم ‏ركائز الأمن القومى بإعتبارهم ممثلى مختلف أطياف الشعب المصرى العظيم ، كما أكد على ‏جاهزية القوات المسلحة لردع كل من تسول له نفسه للعبث بأمن مصر وإستقرارها .‏

دوت الخليج جاء ذلك خلال كلمته بوفد من ‏أعضاء مجلسى النواب والشيوخ ، وذلك بحضور الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب ‏القوات المسلحة وعدد من كبار قادة القوات المسلحة ، حيث تناول اللقاء إستعراض الأوضاع ‏الحالية والتهديدات التى قد تواجه الأمن القومى المصرى فى ظل المتغيرات الدولية والإقليمية ‏المحيطة فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تعزيز سبل التواصل بين مجلسى النواب ‏والشيوخ ووزارة الدفاع فيما يتعلق بتناول مختلف القضايا التى تمس الأمن القومى المصرى .‏ بدأ اللقاء بكلمة رئيس هيئة الإستخبارات العسكرية إستعرض خلالها الموقف الحالى والتحديات التى ‏تواجه الأمن القومى المصرى ، وجهود القوات المسلحة فى مجابهة كافة المخططات التى تهدف ‏إلى زعزعة حالة الإستقرار الأمنى التى تشهدها حالياً الدولة المصرية .‏ وزير الدفاع لأعضاء مجلسى النواب والشيوخ: جاهزين لردع كل من تسول له نفسه للعبث بأمن مصر وإستقرارها أعقبها عرض فيلم تسجيلى من إنتاج إدارة الشئون المعنوية تناول جهود كلاً من الهيئة الهندسية ‏للقوات المسلحة وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية ومشاركتهم فى المشروعات القومية الكبرى بما ‏يسهم فى تحقيق نقلة حضارية تشهدها كافة مناحى الحياة بمختلف المجالات .‏ وفى سياق متصل قامت القوات المسلحة بتنظيم زيارة لوفد من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ ‏إلى مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية وإستمع الوفد خلال الزيارة إلى شرح مفصل لآليات العمل ‏بالمجمع الذى يهدف إلى إصدار مختلف الوثائق الحكومية من خلال منظومة مركزية موحدة على ‏المستوى القومى تضمن حوكمة إصدار وثائق الدولة بأحدث مواصفات التأمين العالمية وبما يمثل ‏قيمة مضافة كبيرة لدعم إستراتيجية الدولة للتحول الرقمى .‏

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير الدفاع لأعضاء مجلسى النواب والشيوخ: جاهزين لردع كل من تسول له نفسه للعبث بأمن مصر وإستقرارها«فيديو وصور» على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.