/663322/زراعة-النواب-تناقش-طلبات-إحاطة-بشأن-رفع-أسعار-توريد-المحاصيل-الاستراتيجية

تستأنف اللجان النوعية بمجلس النواب عقد اجتماعاتها لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة ومشرعات القوانين اليوم ، حيث تناقش لجنة الزراعة والري برئاسة النائب هشام الحصري، طلبات الإحاطة المقدمة من النواب: هشام الحصري، صقر عبدالفتاح، حسن فتحي، حسن عبدالوهاب، عبدالحميد دمرداش، عامر الشوربجى، محمد عبدالقوي، أميرة الحداد، عادل حماد، فتحي قنديل، محمد الصمودى، بشأن المطالبة برفع أسعار توريد المحاصيل الاستراتيجية خاصة محاصيل (القمح، قصب وبنجر السكر والذرة) في ظل ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج، مع ضرورة الإعلان عن الأسعار قبل بدء موسم الزراعة وخطة الوزارة نحو تفعيل قانون الزراعات التعاقدية لتسويق المحاصيل بسعر ضمان للزراع.

دوت الخليج يرصد تفاصيل اجتماع لجنة الزراعة والري بمجلس النواب

لجنة الزراعة والري

-مناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من السادة النواب: هشام الشعينى، فتحي قنديل، خالد أبو نحول، أحمد قورة، مصطفي محمود، توحيد تامر، السيد المنوفي، أحمد عبدالمنعم، بشأن المطالبة برفع سعر توريد محصول قصب السكر في ظل ارتفاع تكلفه زراعته وتدنى عائد الزراع.

-مناقشة طلبي الإحاطة المقدمين من النائبين: على أحمد على، أسامة محمد عبدالعاطي، بشأن المطالبة برفع سعر توريد محصول بنجر السكر في ظل ارتفاع سعر السكر بالأسواق وارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج.

لجنة التعليم

وتناقش لجنة التعليم والبحث العلمي برئاسة النائب سامي هاشم ، موضوعات طلبات الإحاطة المقدمة من النواب: أمل زكريا قطب، مي محمد رشدي غيث، أحمد الطحاوي، سارة النحاس، ولاء التمامي، سيد سلطان، محمد سعد الصمودي، ولاء عبدالفتاح، سناء برغش، إيهاب الطماوى، محمد عبدالرحمن راضي، زكريا حسان، نشوى رائف، صفاء جابر، لطفي شحاته، طارق الطويل، سعودي عبدالرحمن، سامى نصر الله، أمل سلامة، يونس عبدالرازق فرج، إيفلين متى، دعاء عريبي، فريدي البياضي، محمد سليمان، وعادل عامر، بشأن صعوبة مناهج التدريس في جميع المواد بالصف الرابع الابتدائي، واستراتيجية وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في تعديلها لبعض مناهج مرحلة التعليم الأساسي مثل الصف الرابع الابتدائي، وشكوى أولياء الأمور والمدرسين من المناهج التعليمية الجديدة للمرحلة الابتدائية.