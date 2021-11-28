/663326/انتداب-المعمل-الجنائي-لمعاينة-حريق-شقة-بالوراق

تواصل النيابة العامة بشمال الجيزة، اليوم الأحد، تحقيقاتها حول اندلاع حريق بشقة بالوراق التابعة لمحافظة الجيزة.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل معاينة حريق شقة بالوراق

انتداب المعمل الجنائي

طلبت النيابة بسرعة التحريات حول الواقعة، وأمرت بانتداب المعمل الجنائي لفحص آثار الحريق، والتأكد من وجود شبة جنائية حول الواقعة أو عدمه.

تفاصيل الحريق

ترجع تفاصيل الحريق عندما تلقي قسم شرطة الوراق، إخطارا من الحماية المدنية بالجيزة باندلاع حريق في شقة سكنية بالوراق، وعلي الفور انتقل إلى مكان الحريق، وبالأنتقال والفحص لرجال الأمن تم الدفع بسيارات الإطفاء، ونجحت الحماية المدنية من محاصرة النيران لمنع امتدادها، والسيطرة على الحريق دون وقوع إي إصابات.

وعلى الفور تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

وفي سياق آخر اليوم شهد الطريق الصحراوى الغربى، أسوان، القاهرة، إصابة 11 شخصًا فى حادث تصادم بين سيارتين "أجرة وملاكى"، وعلى الفور تم نقل المصابين إلي مستشفى أسوان الجامعى لتلقى الرعاية الطبية اللازمة للمصابين.

تفاصيل الحادث

ترجع تفاصيل الحادث عندما تلقى الدكتور محمد الدخيلى مدير مرفق إسعاف أسوان، إشارة من عمرو أحمد مدير مشرف إسعاف المحافظة، يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتين على الطريق الصحراوى الغربى "أسوان - القاهرة" بالقرب من الكيلو 90، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلي مكان الحادث.

المصابين:-

مما نتج عن الحادث إصابة 11 شخصًا فى الحادث الذى وقع بين سيارة ميكروباص وأخرى أجرة ميكروباص، وعلى الفور تم نقل المصابين إلي مستشفى أسوان الجامعى لتلقى الرعاية الطبية اللازمة.