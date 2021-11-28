مصر تؤكد أهمية التعاون الإقليمى المتوسطى لمواجهة التحديات المشتركة

وذكرت وزارة الخارجية -فى بيان صحفى اليوم الأحد- أن مصر تحتفل وسائر الدول أعضاء الاتحاد من أجل المتوسط اليوم 28 نوفمبر الجارى بـ"يوم المتوسط"، والذى اعتمدته دول الاتحاد من أجل المتوسط كعيد للمتوسط العام الماضى فى ذكرى "اليوبيل الفضى" لعملية برشلونة، التى أطلقت فى عام 1995 وأسست للتعاون المتوسطى.
وأوضحت أن مصر تحتفى بيوم المتوسط إيمانا بالهوية والانتماء المتوسطى للدول على ضفتى البحر المتوسط، حيث لعبت مصر دورا فريدا على مر العصور فى التواصل عبر المتوسط بفضل موقعها المتميز وتواصل الثقافات والحضارات على أرضها، وهو ما تعكسه مدينة الإسكندرية ومكتبة الإسكندرية باقتدار.
وأشارت "الخارجية" إلى أن الهوية المتوسطية احتلت مساحة هامة فى الفكر المصرى، ولعبت مصر دورا كبيرا للدعوة لوحدة متوسطية منذ تسعينيات القرن الماضى، والتى تبلورت على مدار سنوات فى المؤسسات المتوسطية الحالية وأبرزها الاتحاد من أجل المتوسط، ومؤسسة "آناليند" للحوار بين الثقافات والتى تستضيفها مدينة الإسكندرية.
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