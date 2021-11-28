شعراوى: نجحنا فى استرداد 7 ملايين متر بعد إزالة 28 ألف مبنى مخالف

جدة - نرمين السيد - قال وزير التنمية المحلية محمود شعراوى إن المحافظات وقوات إنفاذ القانون والأجهزة المعنية نجحت فى المرحلة الثالثة من الموجة 18 والتى بدأت فى 6 نوفمبر الجارى فى استرداد حوالى 7519 فدان زراعة بعد إزالة 2874 حالة تعد على الأراضى الزراعية، وإزالة 10352 مبنى مخالف على مساحة 1.8 مليون متر مربع.





جاء ذلك فى تقرير تلقاه شعراوى اليوم من غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة عن الجهود التى قامت بها المحافظات حتى الآن خلال تنفيذ الموجة الـ18 لإزالة التعديات على أملاك وأراضى الدولة والتى انطلقت فى 13 سبتمبر الماضى، وذلك فى إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بضرورة فرض هيبة الدولة وإزالة التعديات على أراضيها حفاظا على حقوق الأجيال القادمة وتنفيذا لتكليفات اللجنة العليا لاسترداد الاراضى برئاسة المهندس شريف اسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات والاستراتيجية.

وأشاد شعراوى بالجهود التى قام بها المحافظون وجميع قيادات الإدارة المحلية بالمحافظات وقوات إنفاذ القانون وكافة الأجهزة المعنية خلال الموجة 18 حتى الآن والتى نجحت فيها الدولة فى استرداد حوالى 39105 أفدنة وأراضى زراعية بعد إزالة 9098 حالة تعدى و7 ملايين متر مربع أراضى بناء تم التعدى عليها بالبناء بإجمالى 28857 حالة حيث بدأت الموجة الثامنة عشر فى 13 سبتمبر الماضى وانتهت فى 26 نوفمبر الجارى.

وأكد شعراوى ضرورة التنسيق بين المحافظات وجهات الولاية لأراضى وأملاك الدولة التى تم استردادها منعا لعودة التعديات مرة أخرى والمواجهة الحاسمة لأى تعديات على تلك الأراضى أو تجاوزات فى هذا الشأن.

وقال وزير التنمية المحلية إن قوات إنفاذ القانون والأجهزة التنفيذية بالمحافظات ستواصل جهودها بالتنسيق مع باقى الجهات والوزارت المعنية بالدولة لإزالة كافة التعديات على أراضى الدولة حتى تحقيق المستهدف منها وإزالة التعديات والمخالفات عل نهر النيل والمجارى المائية والأراضى الزراعية وتنفيذ توجيهات القيادة السياسية قبل المهلة التى تحديدها فى هذا الشأن.

وشدد على ضرورة عدم التهاون فى إزالة أى تعديات على أراضى الدولة واستمرار المحافظات بالتنسيق مع قوات إنفاذ القانون فى أداء مهامها حفاظا على حق الشعب وتأكيد هيبة الدولة وتوجيه رسالة واضحة للجميع بأنه لا تسامح مع أى تجاوز ضد ممتلكات الدولة.

وأشار إلى أن هناك تنسيقا مع لجنة استراداد أراضى الدولة ومستحقاتها برئاسة المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية الإستراتيجية وباقى الوزارات المعنية لإزالة أى تعديات يتم رصدها والتصدى بكل حزم لكافة أشكال التعديات على أرض المحافظات واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين وعدم السماح بأى مخالفات جديدة.

وثمن وزير التنمية المحلية الجهود التى يقوم بها المحافظون والقيادات التنفيذية وكافة الأجهزة المعنية بالمحافظات خلال جميع الموجات السابقة لإزالة التعديات على أراضى وأملاك الدولة واسترداد حق الشعب، مطالبا جميع المحافظات بالتنسيق الجيد مع جهات الولاية لعدم السماح بأى تعديات وسرعة إستغلال تلك الأراضى المستردة فى الموجة الـ18.

وأكد شعراوى أن هناك متابعة مستمرة من الرئيس عبدالفتاح السيسى لملف إزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية ومخالفات البناء، لافتا إلى وجود تنسيق وتعاون بين جميع الوزارات المعنية لمتابعة إزالة التعديات فى جميع المحافظات وتطبيق القانون بكل حسم لتذليل أى معوقات تعترض عملية التنفيذ.