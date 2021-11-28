- 1/3
- 2/3
- 3/3
وأكد وزير الإسكان، أن هناك تعليمات للشركة القابضة وشركاتها التابعة على مستوى الجمهورية، بتقديم المساعدة للمحافظات فى التعامل مع مياه الأمطار، وذلك وفقا لإمكانيات شركات المياه والصرف بالمحافظات، مشيرا إلى ضرورة التنسيق الدائم مع الأجهزة المحلية بشأن توافر المعدات والعمالة اللازمة لمواجهة التقلبات الجوية الحادة، كما شدد الوزير على ضرورة المتابعة اللحظية للبيانات وتوقعات الطقس التى تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية.
كما أكد الوزير، على تقديم كامل الدعم الفنى من قبل الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، وشركاتها التابعة، للمحافظات والوحدات المحلية، فى إعداد دراسة تتعلق بتنفيذ حلول غير تقليدية خاصة بصرف مياه الأمطار، والاستفادة منها، وذلك أسوة بما يتم تنفيذه فى عدد من المدن الجديدة، التى تتعرض للأمطار بكميات كبيرة، حيث تم ويجرى تنفيذ عدد من الحلول غير التقليدية للتعامل مع مياه الأمطار.
وأشار الجزار إلى أنه فى وقت أزمات الطقس السيىء نصطف جميعا بهدف واحد هو خدمة المواطن، والتخفيف عنه، ومن ثم يتم التنسيق الدائم بين أجهزة الدولة المختلفة لتحقيق هذا الهدف.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الجزار يوجه «القابضة للمياه» بمتابعة الطقس لحظيا للتعامل مع الأمطار على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.