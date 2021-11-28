القوى العاملة: تحصيل 70 ألف جنيه مستحقات متوفى مصرى بالرياض

جدة - نرمين السيد - أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، نجاح مكتب التمثيل العمالى التابع لوزارة القوى العاملة، بالقنصلية العامة المصرية بالعاصمة الرياض بالمملكة العربية السعودية، فى الحصول على مستحقات مواطن مصرى توفى بالرياض، بلغت 16 ألفاً و771 ريالا سعوديا، أى ما يعادل 70 ألفا و270 جنيها مصريا تقريبا.





وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامى لوزارة القوى العاملة، إن الوزير كلف المكتب بمتابعة مستحقات المواطن المصرى المتوفى المرحوم"محمد.أ.م.ع.ر" والذى كان يعمل لدى شركة سعد على العيسى للمقاولات بالرياض، وذلك فى إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية فى الخارج، وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلهم أولا بأول. وقال الملحق العمالى أحمد رجائى رئيس مكتب التمثيل العمالى بالرياض، إن المكتب نجح فى الحصول على مستحقات المصرى المتوفى"محمد.أ.م.ع.ر" والذى كان يعمل لدى شركة سعد على العيسى للمقاولات بالرياض، وذلك بعد أن تقدم أحمد السيد محمد، بطلب يلتمس فيه مساعدته فى الحصول على مستحقات شقيقه، وقد تم إيداع المستحقات لدى حساب ورثة المصريين المتوفين بالسفارة بتحويل مباشر من الشركة إلى حساب ورثة العاملين المصريين المتوفين بالمملكة العربية السعودية والتابع لسفارة جمهورية مصر العربية بالرياض، وقد تم التنسيق مع القسم القنصلى بالسفارة لتحويل المبلغ إلى مصر وتسليم ذوى المتوفى المستحقات المالية طبقا لإعلام الوراثة المقدم.

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