وزير النقل من دمياط: ننفذ خطة شاملة لتحويل مصر إلى مركز عالمى للوجستيات

جدة - نرمين السيد - زار المهندس كامل الوزير وزير النقل، ميناء دمياط، اليوم الأحد، لمتابعة معدلات تنفيذ عدد من المشروعات الحالية والخطط الزمنية للمشروعات المستقبلية بالميناء حيث كان فى استقباله وليد عوض رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط.





بدأت الزيارة بعرض تقديمى عن آخر المستجدات الخاصة بالمشروعات الجارى تنفيذها بالميناء قدمه رئيس الهيئة ثم رفع وزير النقل العلم على أحدث ثلاث قاطرات بحرية جديدة انضمت مؤخرا لأسطول وحدات الخدمات البحرية بميناء دمياط وهى القاطرات (هداية، سليمان، صالح) والتى تم بنائها بالشركة المصرية لإصلاح وبناء السفن، وحيث تصل قدرة شد كل منها إلى 60 طن وتبلغ سرعتها 12 عقدة ويبلغ طول كل منها 35 م وبعرض 11.5 م وغاطس 5.30 م ومزودة بمنظومة مكافحة حريق وأجهزة ملاحية متطورة وتم التعاقد على الثلاث قاطرات لمواكبة الزيادة الحالية فى استقبال سفن نقل الغاز المسال من محطة الإسالة بالميناء وكذا الزيادة المتوقعة فى سفن الحاويات من الأجيال الجديدة مع بدء تشغيل محطة الحاويات (تحيا مصر 1). وأجرى الوزير جولة ميدانية تفقد خلالها عدد من المشروعات الجارى تنفيذها بالميناء بدأها بمتابعة معدلات تنفيذ مشروع إنشاء محطة الحاويات تحيا مصر 1، والتى تصل طاقتها القصوى إلى أكثر من 4 مليون حاوية مكافئة وأطوال أرصفتها إلى 1970 م ووبعمق 18 متر بالإضافة إلى ساحة خلفية بمساحة 910 ألف م2 وذلك ضمن إنشاء محور دمياط اللوجيستى المتكامل، والذى يتضمن منظومة متكاملة للنقل متعدد الوسائط للحاويات يطبق بها أحدث النظم فى مجال تكنولوجيا المعلومات وذلك لخدمة حركة الصادرات المصرية ومواكبة تزايد حركة الحاويات المتداولة بالموانئ وهو المشروع الذى سيحول ميناء دمياط إلى مركز عالمى لحاويات الترانزيت فى البحر المتوسط. وتفقد مشروع تطوير ورفع كفاءة (حاجز الأمواج الشرقى) بإضافة امتداد بطول 1565 م وإنشاء حاجز أمواج غربى جديد بطول 3600م بهدف خفض نفقات الصيانة السنوية وتقليل معدلات الإطماء وكذلك تفقد موقع إنشاء مشروع محطة (تحيا مصر 2) الجديدة متعددة الأغراض خلف الحاجز الغربى بأطوال أرصفة 3320م وعمق 17م وظهير خلفى بمساحة مليون م2 تقريبا والتى تساهم فى زيادة طاقة التداول بمقدار 24 مليون طن سنويا لمواجهة الزيادة المتوقعة لتداول البضائع بالميناء. وفى ختام جولته تفقد وزير النقل موقع مشروع إنشاء رصيف بطول 600 متر وساحة خلفية 270 ألف متر مربع واطلع على مخطط الاستغلال المستقبلى للمشروع. ووجه الوزير بالعمل على مدار الساعة وتنفيذ كافة المشروعات وفقا لقياسات الجودة العالية والالتزام بالجدول الزمنى المحدد لنهو كافة المشروعات مشيرا إلى أن الحكومة المصرية ممثلة فى وزارة النقل تنفذ خطة شاملة لتحقيق الهدف الأكبر وهو تحويل مصر لمركز عالمى للتجاره واللوجستيات وذلك من خلال تطوير قطاع النقل البحرى وتطوير كل الموانئ البحرية للاستفادة من الموقع الجغرافى للموانئ، وتعظيم الميزة التنافسية لها لخدمة التجارة الدولية، وزيادة حصتها من تجارة الترانزيت والاستفادة القصوى من التسهيلات المتاحة بالموانئ.

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