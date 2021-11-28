"مصر للصناعات الدفاعية" ضمن أفضل 10 معارض على مستوى العالم «إنفوجراف»

جدة - نرمين السيد - تنطلق أعمال المعرض الدولى للصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2021" فى دورته الثانية، والتى ستقام على أرض مصر، خلال الفترة من 29 نوفمبر وحتى 2 ديسمبر، وذلك بمركز مصر الدولى للمعارض والمؤتمرات الدولية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس جمهورية مصر العربية القائد الأعلى للقوات المسلحة.





ومن المقرر أن يشارك فى المعرض كبار العارضين والشركات العالمية فى مجال التسليح والصناعات الدفاعية والأمنية على الصعيدين الإقليمى والدولى. ويضم المعرض فى دورته الحالية 21 جناحا دوليا بحضور عارضين من جميع أنحاء العالم لعرض أحدث التقنيات فى مجالات الدفاع والتسليح. كما أن المعرض سيشهد حضور العديد من الوفود العسكرية واستقبال أكثر من 30 ألف زائر لما يحظى به من شهرة عالمية فى ذلك المجال.

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