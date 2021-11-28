اختتام فعاليات بطولة التنس الأرضي للجامعات والمعاهد العليا المصرية

برعاية د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي رئيس الاتحاد الرياضي المصري للجامعات، ود. أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اختتمت فعاليات بطولة التنس الأرضي للجامعات والمعاهد العليا المصرية، والتي أقيمت يومي الجمعة والسبت (26 – 27) نوفمبر الجاري، على ملاعب الجامعة الأمريكية بالقاهرة، بمشاركة ٣٩ طالبًا و٣١ طالبة من 18 جامعة ومعهدًا، وذلك ضمن فعاليات دورة الشهيد الرفاعي (٤٩) وبالتعاون مع الاتحاد المصري للتنس.

وأقيمت فعاليات البطولة تحت إشراف د. صبحي حسانين نائب رئيس الاتحاد الرياضي للجامعات، ود. هشام الجيوشي سكرتير عام الاتحاد الرياضي للجامعات، وك. بهاء مختار رئيس قطاع البطولة والمنافسة بالاتحاد الرياضي للجامعات، ود. محمد رمضان مسؤول البطولة من الاتحاد الرياضي للجامعات.

وأسفرت نتائج البطولة عن الآتي:

• سباقات الفردي طلبة:

- المركز الأول: الطالب/ بلال إبراهيم أبو طالب (الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا).

- المركز الثاني: الطالب/ زياد حامد عبدالمنعم (الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا).

- المركز الثالث: الطالب/ علي الدين أحمد الخطيب (جامعة حلوان).

- المركز الثالث مكرر: الطالب/ مُكرر أحمد عاطف رجب (جامعة بدر).

• سباق الفردي طالبات:

- المركز الأول: الطالبة/ دارين حسني حمدي (الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا).

- المركز الثاني: الطالبة/ بسملة إبراهيم أبوطالب (جامعة المستقبل).

- المركز الثالث: الطالبة/ رينا ياسر حسني (جامعة القاهرة).

- المركز الثالث مُكرر: الطالبة/ لمي أيمن نبيل (جامعة مصر الدولية).