نبيلة مكرم تصل الفيوم لتفقد مشروعات تنموية متكاملة ينفذها رجل أعمال مصري...

في إطار تنفيذ مبادرة "أصلك الطيب"، وصلت السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، إلى محافظة الفيوم لتفقد عدد من المشروعات في قطاعات الصحة والتعليم والزراعة والشباب بقرية الشواشنة مركز يوسف الصديق بالمحافظة، وهي المشروعات الجاري تنفيذها بإسهام من الدكتور رفعت حليم، رجل الأعمال المصري بدولة الكويت وراعي لجنة المساعدات الإنسانية بمجلس الجالية هناك، في أول استجابة لمصري بالخارج من أجل تنفيذ مشروعات تنموية متكاملة في قطاعات متعددة داخل قرية واحدة.

وكان في استقبال وزيرة الهجرة، الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، والدكتور محمد عماد نائب المحافظ، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة، كما يشارك في الزيارة الدكتورة هبة مغيب رئيس قطاع التخطيط الإقليمي بوزارة التخطيط، والدكتور رفعت حليم، رجل الأعمال المصري بدولة الكويت، ومن مؤسسة "حياة كريمة": الأستاذ محمد عمر مكرم منسق عام محافظة الفيوم، والأستاذة زينب أحمد طلبة منسق مساعد، وممثلون من الجمعية العربية للتنمية والتشبيك، وجمعية شباب مصر للتنمية.

ويأتي تنفيذ مبادرة "أصلك الطيب" بمحافظة الفيوم في إطار التكامل وتضافر الجهود فيما بين وزارتي الهجرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وهي المبادرة التي تهدف إلى مساهمة المصريين بالخارج في دعم وتطوير المجالات الاقتصادية والتعليمية والصحية والاجتماعية لقرى الريف المصري تحت مظلة المشروع القومي الكبير "حياة كريمة"، من أجل بناء حياة الإنسان المصري في القرى الأكثر احتياجًا.

وكان قد سبق أن تم عقد مجموعة من الاجتماعات في ضوء "مبادرة أصلك الطيب"، للاتفاق على بنود وآليات تنفيذ هذه المشروعات بمحافظة الفيوم، من خلال عدد من التدخلات الخاصة بالمجالات الاقتصادية والتعليمية والصحية والاجتماعية والرياضية في عدد من قرى المحافظة.