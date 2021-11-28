وزير الإسكان يؤكد على التعاون مع المحافظات لمواجهة الطقس السيء

واصل وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور عاصم الجزار، جهوده من أجل تنفيذ خطة الدولة في التعامل مع الامطار والطقس السيء وكيفية تصريف مياه الأمطار في كافة المحافظات، وتواصل مع مسئولى قطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحى، ومسئولى الوزارة، لمتابعة جهود قطاع المرافق، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، فى التنسيق ومساعدة المحافظات والوحدات المحلية، فى التعامل مع مياه الأمطار.

وأكد الجزار على ضرورة تنفيذ التعليمات الموجهة للشركة القابضة وشركاتها التابعة على مستوى الجمهورية، بتقديم المساعدة للمحافظات فى التعامل مع مياه الأمطار، وفقاً لإمكانيات شركات المياه والصرف بالمحافظات، والتأكيد علي توافر المعدات والعمالة اللازمة لمواجهة التقلبات الجوية الحادة،ة.

وشدد الوزير على ضرورة المتابعة اللحظية للبيانات وتوقعات الطقس التى تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية، و تقديم كامل الدعم الفنى من قِبَلِ الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، وشركاتها التابعة، للمحافظات والوحدات المحلية، فى إعداد دراسة تتعلق بتنفيذ حلول غير تقليدية خاصة بصرف مياه الأمطار، والاستفادة منها، وذلك أسوة بما يتم تنفيذه فى عدد من المدن الجديدة، التى تتعرض للأمطار بكميات كبيرة، حيث تم ويجرى تنفيذ عدد من الحلول غير التقليدية للتعامل مع مياه الأمطار.

وأشار الجزار إلى أنه فى وقت أزمات الطقس السيىء نصطف جميعا بهدف واحد هو خدمة المواطن، والتخفيف عنه، ومن ثم يتم التنسيق الدائم بين أجهزة الدولة المختلفة لتحقيق هذا الهدف.