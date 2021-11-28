موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2021، نشير فى السطور التالية ما جاء بشأن التوقيت المحدد للحصول على المرتبات، وهو محل اهتمام الآلاف من المواطنين فى مصر.
دوت الخليج
وتُصرف المرتبات للمواطنين من قبل الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وذلك فى إطار تطبيق كامل للاجراءات الاحترازية، لعدم انتشار فيروس كورونا المستجد.
موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2021
وتتعدد منافذ صرف معاشات شهر ديسمبر 2021، على مستوى الجمهورية وذلك فى ماكينات الصرف للحصول على المستحقات المادية، وهو النهج الذى تتبعه وزارة المالية فى هذا الإطار.
وتتبع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، نهجًا منذ شهور حين صرف المرتبات وذلك لمن يتقاضون البريد لمنع التكدس والزحام على الشرائح.
تعرف على موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر
ووفقًا لما أعلنت عنه هيئة التأمين الاجتماعي فإنه من المقرر أن يتم صرف معاشات شهر ديسمبر يوم الأربعاء المقبل.
وموعد صرف مرتبات شهر ديسمبر وفقًا لما هو معلن من الهيئة سيكون يوم الأربعاء المقبل، وعلى المواطنين التوجه إلى ماكينات الصرف للحصول على المستحقات المالية.
وللعلم فقد زادت هيئة التأمين التأكيد بشأن موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر، وذلك بالتوزيع المسبق بشأن الحصول على المرتبات.
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كما أشارت هيئة التأمين الاجتماعي فى وقت لاحق أيضًا إلى أنه فى حالة أن فقد المواطن بطاقة صرف المعاش أو الرقم السرى، فإنه سيتم اتخاذ عدد من الإجراءات لإعادة استخراج البطاقة مرة أخرى.
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