وزير الدفاع لأعضاء مجلسى النواب والشيوخ: جاهزين لردع كل من تسول له نفسه للعبث بأمن مصر وإستقرارها..وممثل الأغلبية: الشعب يُقدر تضحيات القوات المسلحة لدعم مسيرة التنمية«فيديو وصور»

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/663325/وزير-الدفاع-لأعضاء-مجلسى-النواب-والشيوخ-جاهزين-لردع-كل-من-تسول-له-نفسه-للعبث-بأمن-مصر-وإستقرارهاوممثل-الأغلبية-الشعب-يقدر-تضحيات-القوات-المسلحة-لدعم-مسيرة-التنميةفيديو-وصور

10:11 ص - الأحد 28 نوفمبر 2021

ألقى الفريق أول ‏‎ محمد زكى القائد العام‎‎للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، كلمة أعرب خلالها عن تقديره لأعضاء مجلسى النواب والشيوخ ، ‏مشيراً إلى أهمية التواصل الدائم لمتابعة كافة الموضوعات والقضايا التى تطرأ على الأصعدة ‏المحلية والإقليمية والدولية بما يدعم الدور الذى يقوم به أعضاء مجلسى النواب والشيوخ فى دعم ‏ركائز الأمن القومى بإعتبارهم ممثلى مختلف أطياف الشعب المصرى العظيم ، كما أكد على ‏جاهزية القوات المسلحة لردع كل من تسول له نفسه للعبث بأمن مصر وإستقرارها .‏

دوت الخليج

جاء ذلك خلال كلمته بوفد من ‏أعضاء مجلسى النواب والشيوخ ، وذلك بحضور الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب ‏القوات المسلحة وعدد من كبار قادة القوات المسلحة ، حيث تناول اللقاء إستعراض الأوضاع ‏الحالية والتهديدات التى قد تواجه الأمن القومى المصرى فى ظل المتغيرات الدولية والإقليمية ‏المحيطة فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تعزيز سبل التواصل بين مجلسى النواب ‏والشيوخ ووزارة الدفاع فيما يتعلق بتناول مختلف القضايا التى تمس الأمن القومى المصرى .‏

بدأ اللقاء بكلمة رئيس هيئة الإستخبارات العسكرية إستعرض خلالها الموقف الحالى والتحديات التى ‏تواجه الأمن القومى المصرى ، وجهود القوات المسلحة فى مجابهة كافة المخططات التى تهدف ‏إلى زعزعة حالة الإستقرار الأمنى التى تشهدها حالياً الدولة المصرية .‏

وزير الدفاع لأعضاء مجلسى النواب والشيوخ: جاهزين لردع كل من تسول له نفسه للعبث بأمن مصر وإستقرارها

أعقبها عرض فيلم تسجيلى من إنتاج إدارة الشئون المعنوية تناول جهود كلاً من الهيئة الهندسية ‏للقوات المسلحة وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية ومشاركتهم فى المشروعات القومية الكبرى بما ‏يسهم فى تحقيق نقلة حضارية تشهدها كافة مناحى الحياة بمختلف المجالات .‏

وفى سياق متصل قامت القوات المسلحة بتنظيم زيارة لوفد من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ ‏إلى مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية وإستمع الوفد خلال الزيارة إلى شرح مفصل لآليات العمل ‏بالمجمع الذى يهدف إلى إصدار مختلف الوثائق الحكومية من خلال منظومة مركزية موحدة على ‏المستوى القومى تضمن حوكمة إصدار وثائق الدولة بأحدث مواصفات التأمين العالمية وبما يمثل ‏قيمة مضافة كبيرة لدعم إستراتيجية الدولة للتحول الرقمى .‏