خالد عليش يكشف حقيقة احتجازه بجنوب إفريقيا رفقة زوجته

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ترددت أنباء خلال الساعات الماضية حول احتجاز المذيع خالد عليش وزوجته في جنوب إفريقيا بسبب متحور كورونا الجديد وقرار إيقاف الطيران، حيث كان الثنائي يقضيان شهر العسل هناك.

دوت الخليج يكشف حقيقة احتجاز خالد عليش وزوجته بجنوب إفريقيا.

خالد عليش ينفي أنباء احتجازه بجنوب إفريقيا

وقال خالد عليش، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية» مع الإعلامي عمرو أديب: "أنا وزوجتي ميرهان عمرو تمام ومتواجدين في جنوب إفريقيا ومنذ 3 أيام بدأنا نسمع أن الطيران تم وقفه بسبب المتحور الجديد لكورونا".

وتابع: "أنا والعروسة مبسوطين ولا صحة أننا محتجزين لكننا قررنا الاستمتاع بشهر العسل ونقضي حياتنا ورحلاتنا بشكل جيد".

وأضاف خالد عليش: "مصر للطيران أوقفت الرحلات مع جنوب إفريقيا، وسنغادر غدًا بطائرة لأديس ابابا وبعدها سنستقل طائرة مصر للطيران للقاهرة، وسنخضع لرابيد تيست فور وصولنا مصر".

زواج خالد عليش للمرة الثانية

وكان الفنان والمذيع خالد عليش، احتفل بعقد قرانه وزواجه من المذيعة ميرهان عمرو، وسط حضور عائلة كل منهما والأصدقاء المقربين، حيث نشرت ميرهان، صورة لهما من الزفاف، اليوم الجمعة، عبر حسابها على إنستجرام، صحبتها بتعليق: "بكل فخر أعلن نفسى زوجة السيد عليش".

مسيرة خالد عليش المهنية

المذيع خالد عليش تميز بتقديم البرامج الكوميدية الساخرة، كانت بدايته الفنية من خلال مسرح جامعة القاهرة عام 2004، ثم قام بالتمثيل فى ساقية عبد المنعم الصاوى بينما كانت أول مشاركاته فى التليفزيون من خلال مسلسل سيت كوم "لمبة شو" والذى تم عرضه فى عام 2008، ثم انطلق نحو الشهرة من خلال سيت كوم "ربع مشكل" والذى تم عرضه فى عام 2010.

توالت من بعدها أعماله الفنية فشارك فى أكثر من مسلسل أمام كبار النجوم وعلى رأسهم الزعيم عادل إمام حيث شارك فى مسلسل “عوالم خفية”، كما شارك فى المسلسل الرومانسى "آدم وجميلة" وذلك مع النجم حسن الرداد والنجمة يسرا اللوزي، وكانت آخر مسلسلاته هو مسلسل "أحسن أب" والذى تم عرضه فى موسم رمضان الماضى، وقدم برنامج "مين ع الباب" عام 2020، ويقدم حاليا برنامج على إذاعة ميجا إف إم .

خالد عليش يتألق في دراما رمضان 2021

وشارك خالد عليش فى شهر رمضان الماضى فى مسلسل "أحسن أب"، والمسلسل تأليف محمد محمدى وأحمد محيى، وإخراج معتز التونى، وإنتاج شركة سينرجى، ويشارك فى بطولته بجانب على ربيع كل من: هاجر أحمد وأحمد تهامى وحسام داغر وسامى مغاورى وعدد من الفنانين، من تأليف محمد المحمدى وأحمد محيي، وإخراج معتز التونى.

طليقة خالد عليش تفتح النار عليه

هذا وقد تعرض خالد عليش مؤخرًا لانتقادات من قبل زوجته الأولى الممثلة ميما الشامي، بسبب معاملته لابنته.

وكتبت ميما الشامي على انستجرام:"عمر ما كان الحب والأبوة، إن أبويا ينزل صورة لينا ويكتب بحبك، عشان الناس تقول الله ده بيحب بنته وحنين، وينسي الناس اللي عمله، الأبوة هي الرجولة والحب، إنك متخليش بنتك محتاجة حاجة، لا ماديا ولا معنويا".

وأضافت: "الأب اللي بيربي ويكبر ويشقى ويصرف ويشيلها، مش أنسى بنتي وافتكرها كل شهر مرة، أخدها أصورها واستغلها زي ما كان بيستغل أمها، حسبي الله ونعم الوكيل في كل أب بالشكل ده، الأبوة مش سوشيال ميديا، محدش يصدق أي حاجة بتتنشر على السوشيال ميديا مش هي دي الحقيقة".