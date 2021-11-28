ترك أسيوط وذهب للقاهرة لقتل شقيقته:«مقدرتش أمسك نفسي لما لقيتها حامل»

/663333/ترك-أسيوط-وذهب-للقاهرة-لقتل-شقيقتهمقدرتش-أمسك-نفسي-لما-لقيتها-حامل

قررت النيابة العامة، بحبس المتهم بقتل شقيقته في المرج، 4 أيام على ذمة التحقيقات، دفاعًا عن الشرف، كما طلبت النيابة العامة بسرعة إجراء التحريات اللازمة حول الواقعة، وصرحت بدفن جثة المجني عليها بعد الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل جريمة قتل شهدتها منطقة المرج

اكتشف حملها سفاحًا

وأتضح من التحريات الأولية لرجال المباحث، أن المتهم ترك بلدته بمحافظة أسيوط وجاء إلى القاهرة للبحث عن شقيقته، وعندما وجدها بالقاهرة اكتشف حملها سفاحًا من شاب، فأقدم على قتل شقيقته داخل الشقة التى شهدت الجريمة، كما أتضح أنه ظل يبحث عنها نحو 4 سنوات حتى وجدها وقتلها.

تفاصيل الجريمة

ترجع تفاصيل الجريمة عندما ورد بلاغ إلى قسم شرطة المرج من الأهالى، يفيد بانبعاث رائحة كريهة من داخل شقة سكنية بالمرج، وبالمعاينة والفحص أتضح العثور على جثة فتاة، وأتصح من خلال التحريات التي أجراها رجال المباحث، أن شقيقها من أقدم على قتلها، وتم القبض عليه، وعلى الفور تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وفي سياق آخر شهدت منطقة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، وفاة عريس وعروسة، ليلة الزفاف، بقرية أبو المعاطى دائرة مركز شرطة وذلك لاستنشاقهما غاز أول أكسيد الكربون من سخان المياه خلال الأستحمام، بعد حفل الزفاف، وخلال قيام أهل العروسة بالاطمئنان عليهما يوم الصباحية، وعلى الفور تم نقلهم إلي مستشفي الشاملة، إلا أنه أتضح وفاتهما فى الحال، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

تفاصيل الواقعة

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية، إشارة من مأمور مركز شرطة شبين القناطر، يفيد ورود بلاغ من مستشفي الشاملة بشبين القناطر، باستقبال جثتي عريس وعروسة لقيا مصرعهما خلال استنشاقهما غاز أول أكسيد الكربون من سخان المياه خلال الأستحمام.

استنشاقهما غاز أول أكسيد الكربون

وانتقل على الفور رجال المباحث بالمركز لمكان الواقعة، وبالأنتقال والفحص أتضح وفاة "إبراهيم س ع"، 22 سنة، عامل، وزوجته "رقية ع م"، 19 سنة، ربة منزل، ومقيمان قرية أبو المعاطى دائرة المركز، متوفيان نتيجة استنشاقهما غاز أول أكسيد الكربون، المتسرب من سخان المياه، خلال الأستحمام بحمام الشقة فى يوم الصباحية لليلة الزفاف.

شهود العيان

وبسؤال رجال المباحث لشهود العيان المتوفيين والد المتوفى، ووالدة المتوفية، مقيمان ذات الناحية، اقروا أنه خلال قيام الأسرة بالإطمئنان على المتوفيان فى ليلة الصباحية، وبالطرق على الباب لم يستجيبا، فقاموا بكسر باب الشقة والدخول إليها، واكتشافوا وفاة المجنى عليهما داخل دورة المياه حال قيامهما بالاستحمام، وحدث تسرب لغاز السخان وقيامهما باستنشاق الغاز ما أدى إلى وفاتهما.

أعمال الصفة التشريحية

وعلى الفور تم نقل الجثتين إلي مستشفى الشاملة بشبين القناطر، إلى أنه تم التأكد من وفاتهما حال وصولهم المستشفي، وتم تحرير المحضر رقم 10407 لسنة 2021 إدراى مركز شرطة شبين القناطر، وباشرت النيابة العامة التحقيقات، وقررت بتشريح جثتى المتوفيين والتصريح بالدفن بعد انتهاء أعمال الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة.