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/663335/العوضي بلقاء-وزير-الدفاع-بأعضاء-مجلسى-النواب-والشيوخ-القوات-المسلحة-تبذل-جهود-في-كافة-المجالات-بتفاني-واخلاص
قام اللواء أحمد العوضى رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب بالقاء كلمة قدم خلالها الشكر للقوات المسلحة على الجهود التى تبذلها فى مختلف المجالات بكل تفانى وإخلاص لصالح مصر وشعبها العظيم.
دوت الخليج
جاء ذلك خلال كلمته بلقاء الفريق أول محمد زكى القائد العامللقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى بوفد من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ ، وذلك بحضور الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من كبار قادة القوات المسلحة ، حيث تناول اللقاء إستعراض الأوضاع الحالية والتهديدات التى قد تواجه الأمن القومى المصرى فى ظل المتغيرات الدولية والإقليمية المحيطة فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تعزيز سبل التواصل بين مجلسى النواب والشيوخ ووزارة الدفاع فيما يتعلق بتناول مختلف القضايا التى تمس الأمن القومى المصرى .
بدأ اللقاء بكلمة رئيس هيئة الإستخبارات العسكرية إستعرض خلالها الموقف الحالى والتحديات التى تواجه الأمن القومى المصرى ، وجهود القوات المسلحة فى مجابهة كافة المخططات التى تهدف إلى زعزعة حالة الإستقرار الأمنى التى تشهدها حالياً الدولة المصرية .
أعقبها عرض فيلم تسجيلى من إنتاج إدارة الشئون المعنوية تناول جهود كلاً من الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية ومشاركتهم فى المشروعات القومية الكبرى بما يسهم فى تحقيق نقلة حضارية تشهدها كافة مناحى الحياة بمختلف المجالات .
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