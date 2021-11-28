باريس سان جيرمان ضيفًا على سانت إيتيان فى الدوري الفرنسي

/663336/باريس-سان-جيرمان-ضيفا-على-سانت-إيتيان-فى-الدوري-الفرنسي

يحل باريس سان جيرمان، ضيفًا على سانت إيتيان في مباراة هامة، ضمن مباريات الجولة الخامسة عشر من بطولة الدوري الفرنسي، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الثانية ظهراً.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

و يتصدر ترتيب الدوري وسيعمل في اللقاء على مصالحة جماهيره عقب الهزيمة الأخيرة في أمام مانشستر سيتي، ومواصلة الانفراد بصدارة الدوري الفرنسي.

تشكيل باريس سان جيرمان المتوقع

جيانلويجي دوناروما

نونو مينديش - كيمبيمبي - ماركينيوس - أشرف حكيمي

إدريسا جاي- ليونيل ميسي - ليوناردو باراديس

نيمار - كيليان مبابي - آنخيل دي ماريا.

تمكن فريق مانشستر سيتي الإنجليزي قلب الطاولة، وتحقيق الفوز على حساب باريس سان جيرمان، بدوري أبطال أوروبا.

وبدأ الشوط الأول للمباراة بسيطرة كاملة من جانب أصحاب الأرض ولكن دون تسجيل أي أهداف، وتألق الحارس نافاس وزاد عن مرماه وحافظ على الشباك سلبية.

ومع بداية الشوط الثاني فاجئ باريس سان جيرمان الجميع، وسجل كيليان مبابي الهدف الأول مع مطلع الدقيقة 50 وسط ذهول من بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي.

وكثف مانشستر سيتي الهجمات والضغط من أجل إحراز التعادل، وبالفعل تمكن رحيم ستيرلينج أن يسجل الهدف الأول مع مطلع الدقيقة 63 لتعود المباراة لنقطة البداية من جديد.

وبعد نزول جابرييل خيسوس من مقاعد البدلاء والمشاركة خلال المباراة تمكن أن يسجل الهدف الثاني مع مطلع الدقيقة 77 لتنتهي المباراة عند هذه النتيجة بفوز هام لأصحاب الأرض يضمن لهم صدارة المجموعة الأولى أمام باريس سان جيرمان.