/663340/أسامة-منتصر-بلقاء-وزير-الدفاع-بأعضاء-البرلمان-القوات-المسلحة-تشارك-بفاعلية-في-قضايا-تعود-بالنفع-على-استقرار-مصر

أعرب اللواء ‏أسامة منتصر رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس الشيوخ خلال ‏كلمته عن التقدير التام لما تقوم به القوات المسلحة من مشاركة فعالة فى كافة الموضوعات ‏والقضايا التى تعود بالنفع على أمن مصر وإستقرارها .‏

دوت الخليج

جاء ذلك خلال كلمته بلقاء الفريق أول ‏‎محمد زكى القائد العام‎‎للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى بوفد من ‏أعضاء مجلسى النواب والشيوخ ، وذلك بحضور الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب ‏القوات المسلحة وعدد من كبار قادة القوات المسلحة ، حيث تناول اللقاء إستعراض الأوضاع ‏الحالية والتهديدات التى قد تواجه الأمن القومى المصرى فى ظل المتغيرات الدولية والإقليمية ‏المحيطة فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تعزيز سبل التواصل بين مجلسى النواب ‏والشيوخ ووزارة الدفاع فيما يتعلق بتناول مختلف القضايا التى تمس الأمن القومى المصرى .‏

بدأ اللقاء بكلمة رئيس هيئة الإستخبارات العسكرية إستعرض خلالها الموقف الحالى والتحديات التى ‏تواجه الأمن القومى المصرى ، وجهود القوات المسلحة فى مجابهة كافة المخططات التى تهدف ‏إلى زعزعة حالة الإستقرار الأمنى التى تشهدها حالياً الدولة المصرية .‏

أعقبها عرض فيلم تسجيلى من إنتاج إدارة الشئون المعنوية تناول جهود كلاً من الهيئة الهندسية ‏للقوات المسلحة وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية ومشاركتهم فى المشروعات القومية الكبرى بما ‏يسهم فى تحقيق نقلة حضارية تشهدها كافة مناحى الحياة بمختلف المجالات .‏