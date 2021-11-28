تعدي عليها جسديًا ولفظيا.. محامية تعرض للتحرش بالعباسية

/663341/تعدي-عليها-جسديا-ولفظيا-محامية-تعرض-للتحرش-بالعباسية

شهدت منطقة العباسية، محاولة تعرض فتاة للتحرش والتعدي عليها جسديًا والسب بألفاظ خادشة، أثناء سيرها، على يد سائق سيارة ملاكي، بعدما أقدم بالتعدي عليها، وملامسة أماكن حساسة بجسدها.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل تعرض محامية للتحرش والتعدي عليها بمنطقة العباسية

مواقع التواصل الاجتماعي

قالت الفتاة ضحية التعدي والتحرش، تدعى آلاء أحمد، وتعمل محامية، عبر إحدى مواقع التواصل الاجتماعي انستجرام، تعرضها لتحرش جنسي وإعتداء من قبل شاب يقود سيارته في شارع بمنطقة العباسية، مُعتبرة أن ما حدث لها كان من أسوأ موقف تعرضت له في حياتها.

تعرضها للتحرش وإعتداء جنسي

وأوضحت الضحية، كافة تفاصيل في واقعة تعرضها للتحرش وإعتداء جنسي عبر منشورات قصيرة على مواقع التواصل الإجتماعي انستجرام، وأشارت أنها حررت محضرا له في قسم العباسية.

اعتدى عليها ولامس أماكن حساسة

ترجع تفاصيل الواقعة عندما نشرت الفتاة، قائلة: إنها كانت في شارع العباسية خلال سيرها في الشارع، وتفاجأت بوجود المتهم يتحرش بها لفظيا ويتعرض لها، خلال قيادته سيارته، حيث عرض عليها الذهاب إلى منزله بمقابل مادي، وصرخت عليه مستغيثة بالمارة إلا أن الطريق كان خاليا، لكنه اعتدى عليها، ولامس أماكن حساسة بجسدها.

تفاصيل القضية التحرش

وأشارت الضحية التحرش: أنها ماكنتش عارفه تعمل إيه غير أنها عايزة تآخد حقها، وقررت أروح قسم شرطة الوايلي لتقديم بلاغ ضد المتحرش، ودخلت إلى رئيس مباحث الوايلي، وشرحت له كافة التفاصيل، وتفاجأت باستجابة سريعة من رئيس المباحث، ووصفت الجاني وأرقام السيارة، ليقرر رئيس المباحث بسرعة البحث عن المتهم، ووعدني خلال ساعة بأنه سيتم القبض على المتهم، وبالفعل في أقل من ساعة تم القبض على المتهم.

المتهم المتحرش

وأكدت الضحية التحرش: أنها خلال وجودها في قسم الوايلي، وجدت فتيات يتقدمن ببلاغ ضد نفس المتهم المتحرش، وأنه قام بالاعتداء عليهن، والتحرش بهن، وأمسك أجزاء من جسدهن، وعلى الفور تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة.