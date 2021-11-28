/663347/جالاتا-سراي-يهنئ-مصطفي-محمد-بعيد-ميلاده-الـ-24

حرص نادي جالاتا سراي التركي علي تهئنة مهاجمه المصري مصطفي محمد بعيد ميلاد اليوم الأحد، بعيد ميلاده الـ 24 لاسيما أنه من مواليد 28 نوفمبر 1997 بالقاهرة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وحقق فريق جالاتا سراي التركي فوز عريض على مارسيليا الفرنسي بنتيجة 4/2، ضمن مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات بالدوري الأوروبي.

وشارك مصطفى محمد في الدقائق الأخيرة من المباراة تحديداً في الدقيقة 90، ليلعب دقائق قليلة خلال اللقاء.

وأحرز أهداف جالاتا سراي كلاً من ألكساندرو في الدقيقة 12، ثم جاء الهدف الثاني بالدقيقة 30 عن طريق كاليتا كار لاعب مارسيليا في مرماه، وعزز النجم الجزائري سفيان فيجولي بالهدف الثالث في الدقيقة 63، ثم أختتم الأهداف ريان بابل في الدقيقة 83.

وأحرز هدفي مارسيليا أركاديوش ميليك في الدقيقتين 68 و85، لينتهي اللقاء بفوز كبير وعرض لرفقاء مصطفى محمد.

وبهذه النتيجة ضمن جالاتا سراي تأهله رسمياً للدور القادم قبل لعب الجولة الأخيرة من المجموعات، بعد حصده 11 نقطة يحتل بهما المركز الأول، بينما ظل مارسيليا في المركز الثالث بـ4 نقاط ويفقد أماله في التأهل.

كشفت تقارير صحفية تركية، أن نادى جالاتا سراى التركى قرر تفعيل بند الشراء فى عقد مصطفي محمد لاعبه المعار من الزمالك.

كدت صحيفة "حريت" التركية أن إدارة جالاتا سراى ناقشت مستقبل مصطفى محمد على ضوء ما قدمه فى الفترة الماضية بقميص الأحمر والأصفر، وقررت دفع 4 ملايين يورو قيمة تفعيل بند الشراء فى العقد من الزمالك، للحصول على خدمات اللاعب بشكل نهائى.