المحرصاوى: جامعة الأزهر تهتم بتأهيل الطلاب لسوق العمل

جدة - نرمين السيد - أشاد الدكتور محمد المحرصاوى رئيس جامعة الأزهر، بجهود الدكتورة أمانى الشريف عميدة كلية الصيدلة بنات جامعة الأزهر بالقاهرة، المنسق الإقليمى لاتحاد الجامعات الأفريقية لدول شمال أفريقيا بجامعة الأزهر، فى تبنى ودعم رواد الأعمال فى جميع المجالات، مؤكدا دعم الجامعة لجميع المبادرات والجهود التى تتبناها كلية الصيدلة.





جاء ذلك خلال احتفال حاضنة (رواق القاهرة) إحدى سلاسل حاضنات الأعمال التكنولوجية، المقامة بكلية الصيدلة، بـ (يوم عرض المشروعات) المؤهلة لمرحلة الاحتضان.

وقال المحرصاوى إن جامعة الأزهر تعنى بجميع العلوم الشرعية والعربية والعلمية، وتهتم بتأهيل الطلاب لسوق العمل، لافتا إلى أن فريق (إيناكتس) جامعة الأزهر، الذى يضم طلابا وطالبات من مختلف كليات الجامعة مثل الجامعة خير تمثيل، بعد حصوله على المركز الأول فى مجال ريادة الأعمال على مستوى العالم، مما يؤكد ويعزز من مكانة الجامعة محليا وإقليميا ودوليا.

من جهته، أكد الدكتور محمود صديق نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، أن جامعة الأزهر خلال السنوات الخمس الماضية ظهرت فى جميع التصنيفات المحلية والإقليمية والدولية بقوة وفى مختلف المجالات العلمية، مشيرا إلى أن هذا يؤكد دائما على أننا ماضون فى الطريق الصحيح نحو التميز الدولى.

وثمن صديق جهود عميدة كلية الصيدلة بنات، مما نتج عن ذلك اعتماد الكلية وحصولها على شهادة الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لمجلس الوزراء.

بدوره، أفاد الدكتور محمد جلال مستشار رئيس الجامعة للابتكار وريادة الأعمال والحاضنات التكنولوجية عميد كلية الهندسة بقنا، بأن حاضنة رواق - القاهرة (حاضنة أعمال تكنولوجية متخصصة) هى ثانى حاضنة أعمال تكنولوجية فى جامعة الأزهر بعد حاضنة رواق فى هندسة الأزهر بقنا، لتصبح الجامعة رائدة فى إنشاء سلسلة الحاضنات التكنولوجية رواق بالجامعة، ونشر الفكر الريادى، ودعم المبتكرين وشباب ريادة الأعمال.

من جانبها، أوضحت الدكتورة أمانى عبد الله الشريف عميدة كلية الصيدلة بنات جامعة الأزهر بالقاهرة، أن عدد المشاريع وصل إلى 52 مشروعا لبرنامج الاحتضان وبعد الفرز المبدئى وعمل المقابلات تم اختيار 14 مشروعا لمرحلة ماقبل الاحتضان، لافتة إلى أنه تم تدريب أصحاب هذه المشاريع ما يقرب من 60 ساعة على تدريبات متخصصة فى ريادة الأعمال ودراسة الجدوى والتسويق وعرض المشروعات، والتى تكللت اليوم بختام عرض المشروعات بعرض على لجنة التحكيم من خبراء من مختلف القطاعات، والذين أشادوا بالتقدم الذى أحرزته الفرق خلال فترة التدريب.

وأشارت إلى أن الحاضنة تستعد خلال الأيام القادمة لإعلان المشروعات التى سوف تحتضنها، فضلا عن إطلاق العديد من البرامج التى تخدم رواد الأعمال فى قطاعات الحاضنة.

ووجه رئيس الجامعة، فى ختام الاحتفال، الشكر لفريق عمل الحاضنة؛ لعمله الدؤوب والمتواصل، وقام بتكريم المحكمين، وهم الدكتور سمير حافظ عميد كلية الهندسة الزراعية بحامعة الأزهر، والدكتور محمد جلال فرغلى مستشار رئيس الجامعة للابتكار وريادة الأعمال والحاضنات التكنولوجية عميد كلية الهندسة بقنا، والدكتورة هالة عدلى حسين الخبير فى قطاع الدواء، الدكتور سمير عثمان وكيل كلية الصيدلة بجامعة 6 أكتوبر، والدكتورة دعاء عصمت الخبير بقطاع البنوك، والدكتورة إلهام عبد الرازق عميد كلية التجارة بنات جامعة الأزهر بالقاهرة، والدكتورة خلود سليمان خبير من جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.