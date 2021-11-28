رسالة بخط يد الرئيس السيسى للعاملين بفندق وينتر بالاس (صورة)

جدة - نرمين السيد - وحصل دوت الخليج، على صورة من رسالة الرئيس السيسى التى كتبها بخط يده، وجاء فيها: "أتقدم لإدارة هذا الفندق الرائع بالتقدير والشكر على الأداء المتميز والراقى الذى أتسم به الأداء والتنظيم وبرز بوضوح عبق التاريخ والعراقة له.. نشكركم.. وأتمنى لكم كل التوفيق والنجاح.. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته".

وتهدف فعالية افتتاح طريق الكباش للترويج السياحى لمدينة الأقصر كأكبر متحف مفتوح فى العالم وإبراز المظاهر الجمالية والحضارية لها، بالإضافة إلى إبراز ما بها من مقومات سياحية وأثرية متميزة ومتنوعة، لا سيما فى ظل الانتهاء من أعمال تطوير ورفع كفاءة البنية التحتية بالمحافظة وتطوير وتجميل الكورنيش والشوارع والميادين بها ومشروع ترميم صالة الأعمدة بمعابد الكرنك وتطوير نظم الإضاءة بمعبد الأقصر وترميم قاعة الـ14 عمودا بمعبد الأقصر.