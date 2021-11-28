وزير الطيران يكرم احمد صبيح الفائز بالجائزة الدولية كأول مدرب أمن طيران...

فى ضوء توجيهات الطيار محمد منار وزير الطيران المدنى بالإهتمام بالعنصر البشرى بإعتباره العامل الأساسي فى التنمية وتحقيق النجاح والتطور، كرم وزير الطيران السيد/ أحمد كمال صبيح ممثل سلطة الطيران المدنى الفائز بالجائزة الدولية كأول مدرب أمن طيران لحصوله علي لقب (مدرب العام 2021 ) بمؤتمر أمن الطيران الدولي بدبي، وذلك بعد وصوله إلى التصفيات النهائية من بين عدة مرشحين من 50 دولة.
وخلال التكريم هنأ وزير الطيران السيد احمد صبيح على هذا الفوز المشرف مؤكداً أن قطاع الطيران المدنى يزخر بهذه النماذج المتميزة فى كافة مجالات القطاع وأشار سيادته إلى أهمية تحفيز العاملين المتميزين وتوفير بيئة تنافسية إيجابية لرفع مستوى أدائهم وترسيخ ثقافة التميز، مشيراً إلى أن ذلك يعزز من قيمة الولاء الوظيفي ويعد حافز كبيراً لباقي الزملاء على بذل مزيد من الجهد والعطاء والتطوير في العمل للوصول إلي أعلي المستويات العالمية.
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