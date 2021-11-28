/663350/النائب-مصطفى-بدران-يتحدث-لـ-تحيا-مصر-عن-طلبه-الخاص-بتعميق-الوعى-فى-ضوء-الجمهورية-الجديدة

دوت الخليج

وأكد أنه نظرا لما تعرضت له الدولة المصرية قبيل وبعد ثورة 25 يناير من حرب شرسة لهدم الوعي والانتماء الوطني من قبل القنوات المأجورة ووسائل التواصل الاجتماعي وهو ما أدى الى تأثر الوعي والانتماء الوطني خاصة في قطاع الشباب،ورغم أن رئيس الجمهورية قد انتهج سياسة واضحة لتعزيز الانتماء الوطني بدأت بالمشروعات القومية والاجتماعية مثل بناء الطرق والمساكن والمدن الجديدة والمشروعات الاستثمارية والاقتصادية وبرنامج حياة كريمة ، وإهتمامه بالشباب ويتضح ذلك فيما اعلنه من منتديات شباب العالم واجتماعاته الدورية بالشباب وظهور الكيانات الشبابية السياسية بشكل واضح وتحقيقها لنجاحات كبيرة ، كما الحق سيادته ذلك بإلغاء حالة الطوارئ ثم إعلان الجمهورية الجديدة.

النائب مصطفى بدران يتحدث لـ دوت الخليج عن طلبه الخاص بتعميق الوعى فى ضوء الجمهورية الجديدة

وفي ظل ما سبق يستوجب الأمر أن تعمل الحكومة بالتوازي مع فخامة الرئيس وانتهاجها سياسة واضحة تتفق مع رؤية الرئيس نحو تحقيق الجمهورية الجديدة بشكل يحقق تنمية الوعي والانتماء الوطني وتعزيز ثقافة الوطنيةوهذا ما يستدعى مناقشة سياسية الحكومة على مستوى كامل القطاعات والوزارات لبيان سياستها في التعامل ومواجهة هذه الظاهرة وبيان ما بذلته الحكومة للحد من تلك الظاهرة وما تنتوي الحكومة انتهاجه الفترة القادمة خاصة وزارات الشباب والثقافة والاوقاف ووزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي في مواجهة تلك الظاهرة وتعزيز الوعي والانتماء الوطني.