أيمن محسب يوجه رسالة للمصريين بعد لقاء وزير الدفاع بأعضاء البرلمان:«اطمنوا عندنا جيش قوى رادع».. فيديو

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تحدث النائب إيمن محسب، عضو مجلس النواب فى تصريحات خاصة لـ دوت الخليج، عن كواليس لقاء نواب مجلس الشيوخ والنواب، بالفريق أول محمد محمد زكى وزير الدفاع والإنتاج الحربي، الذى عقد أمس السبت بمجمع الإصدارت المؤمنة والذكية.

دوت الخليج

وقال محسب فى تصريحاته لـ دوت الخليج، لقاء اعضاء النواب والشيوخ مع وزير الدفاع وقيادات القوات المسلحة، كان مهم جداً، وطمأن قلوبنا عن العديد من القضايا التى تشغل بال الجميع.

أيمن محسب يسرد تفاصيل لقاء وزير الدفاع بأعضاء البرلمان

وتابع النائب إيمن محسب، تحدثنا فى عدد من القضايا الهامة، وتم اطلاعنا على العديد من المستجدات على المستوى الإقليمي والمحلي.

وأكد النائب ايمن محسب فى تصريحاته لـ دوت الخليج، على ان الجيش المصرى مدرك للأخطار المحيطة بنا، ومستعد للتعامل معها بكل قوة وحزم، مشيراً الى أن النواب طالبوا قيادات الجيش المصرى بالمزيد من التسليح.

أيمن محسب: الجيش المصرى يعمل بمنهجية علمية ومطلع على التفاصيل الحياة اليومية للمواطن

وأشار محسب، الى أن الجيش المصرى يعمل بمنهجية علمية، ومطلع على أدق التفاصيل للحياة اليومية للمصريين، مؤكداً على ان قيادات القوات المسلحة رجال لايشغلهم الأمن وسلامة الوطن والمواطن.

وأختتم النائب إيمن محسب تصريحاته لـ موقع دوت الخليج، أريد ان اوجه رسالة للشعب المصري " عايز اقول للمصريين اطمنوا عندنا جيش قوى عنده القدرة على الردع والتصدى لاى اخطار".

وزير الدفاع والإنتاج الحربى‎ ‎يلتقى وفد من ‏أعضاء مجلسى النواب والشيوخ

إلتقى الفريق أول ‏‎محمد زكى القائد العام‎‎للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى بوفد من ‏أعضاء مجلسى النواب والشيوخ ، وذلك بحضور الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب ‏القوات المسلحة وعدد من كبار قادة القوات المسلحة ، حيث تناول اللقاء إستعراض الأوضاع ‏الحالية والتهديدات التى قد تواجه الأمن القومى المصرى فى ظل المتغيرات الدولية والإقليمية ‏المحيطة فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تعزيز سبل التواصل بين مجلسى النواب ‏والشيوخ ووزارة الدفاع فيما يتعلق بتناول مختلف القضايا التى تمس الأمن القومى المصرى.‏