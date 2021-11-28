/663353/النائبة-مايسة-عطوة-تحذر-المواطنين-من-التهاون-في-الاجراءات-الاحترازية-لفيروس-كورونا

حذرت النائبة مايسة عطوة، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، من أنتشار متحور كورونا الجنوب أفريقي، وخطورة الوضع الوبائى لمصر، خاصة وأن هناك حالة من التهاون الكبير لدى بعض المواطنين خاصة من انتهاء الموجة الثانية للفيروس، وذلك من خلال عدم ارتداء الكمامات الطبية أو التباعد الاجتماعى فى الوقاية ضد كورونا.

دوت الخليج

النائبة مايسة عطوة: الطفرات الجديدة للوضع الوبائي لمتحور الجنوب الأفريقي

وأوضحت النائبة مايسة عطوة، عضو مجلس النواب، أن الطفرات الجديدة والوضع الوبائى لمتحور الجنوب الافريقى لكورونا غير واضح المعالم حتى الأن، ولذلك لابد من الالتزام بكافة الإجراءات الإحترازية لفيروس كورونا من ارتداء الكمامات والالتزام بالتباعد الاجتماعي بخلاف التطعيمات والتي تعتبر من الثوابت الرئيسية للوقاية ضد الفيروس.

وطالبت عضو مجلس النواب، الحكومة بتشديد الرقابة على المواطنين سواء في المواصلات العامة ووسائل النقل الجماعي، والمحلات والمقاهي، لتطبيق كافة الاجراءات القانونية ضد الممتنعين عن أرتداء الكمامات، مما يساهم في ذلك تخطي كافة الأزمات والكوارث المقبلة والتي من الممكن أن يسببها المتحور الأفريقي الجديد.

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وكانت الحكومة، قد أصدرت عددًا من القرارات المهمة بشأن التهاون فى ارتداء الكمامة، والتى تصل إلى 50 جنيه فى الطرق العامة، بينما تكون 150 جنيه داخل المؤسسات الحكومية.