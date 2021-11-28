النائب لطفى شحاته عقب لقاء وزيرالدفاع :ربنا يحفظ مصر وجيشها وشرطتها وزعيمها عبد الفتاح السيسى

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أشاد النائب لطفى شحاته، عضو مجلس النواب، بزيارة رؤساء اللجان النوعية وهيئات المكاتب بمجلس النواب والشيوخ لمجمع الإصدارات المؤمنة والذكية بالعاصمة الإدارية الجديدة، بناء على دعوة من الفريق محمد زكي القائد العام للقوات المسلحةن مؤكدا ان المجمع مؤمن تأمين شامل من القوات المسلحة، التي تعد درع لحماية الارض وجزء لا يتجزأ من عمل المواطن اليومي من خلال ما قامت به من تنمية شاملة.

دوت الخليج يرصد تعليق النائب لطفي شحاتة بشأن زيارة أعضاء مجلسي النواب والشيوخ لمجمع الاصدرات الزكية والمؤمنة

مجمع الاصدرات الزكية والمؤمنة

وأشار إلى أن الوفد استمع الوفد إلى شرح وافٍ عن أسلوب العمل المتطور داخل المجمع من أجل تأمين جميع الإصدارات والوثائق الرسمية، فضلا عن مشاهدة فيلماً وثائقياً بعنوان "أفق"من إصدار الشئون المعنوية للقوات المسلحة يوضح دور وامكانات هذا الصرح العظيم.

هذا والتقى الفريق أول ‏‎محمد زكى القائد العام‎‎للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى بوفد من ‏أعضاء مجلسى النواب والشيوخ ، وذلك بحضور الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب ‏القوات المسلحة وعدد من كبار قادة القوات المسلحة ، حيث تناول اللقاء إستعراض الأوضاع ‏الحالية والتهديدات التى قد تواجه الأمن القومى المصرى فى ظل المتغيرات الدولية والإقليمية ‏المحيطة فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تعزيز سبل التواصل بين مجلسى النواب ‏والشيوخ ووزارة الدفاع فيما يتعلق بتناول مختلف القضايا التى تمس الأمن القومى المصرى.‏