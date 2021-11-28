/663359/ترتيب-الدوري-الإنجليزي-قبل-مباريات-الجولة-13-قمة-تشيلسي-ومان-يونايتد

حقق فريق ليفربول الإنجليزي فوزا كبيرا، على حساب ساوثهامبتون برباعية نظيفية، وأقيمت المباراة على ملعب أنفيلد، وأحرز أهداف الريدز كلا من، تياجو ألكانتارا، ودييجو جوتا "هدفين"، وفيرجيل فان دايك.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وشارك الدولي المصري محمد صلاح خلال أحداث البماراة بالكامل، وتمكن من صناعة الهدف الثاني بطريقة جميلة للمتألق دييجو جوتا والذي حولها بسهولة داخل المرمى.

1-تشيلسي - 29 نقطة

2-ليفربول - 28 نقطة

3-مانشستر سيتي - 26 نقطة

4-وست هام - 23 نقطة

5-أرسنال - 23 نقطة.

6-وولفرهامبتون – 20 نقطة

7 – توتنهام هوتسبير – 19 نقطة

8 – برايتون – 18 نقطة

9 – مانشستر يونايتد – 17 نقطة

10 – كريستال بالاس – 16 نقطة

11 – أستون فيلا – 16 نقطة

12 – إيفرتون – 15 نقطة

13 – ليستر سيتي – 15 نقطة

14 – ساوثهامبتون – 14 نقطة

15 – برينتفورد – 13 نقطة

16 – واتفورد – 13 نقطة

17 – ليدز يونايتد – 12 نقطة

18 – بيرنلي – 9 نقاط

19 – نورويتش سيتي – 9 نقاط

20 – نيوكاسل يونايتد – 6 نقاط

ليصبح الفرعون المصري أكثر من صنع اهدافا بالدوري الإنجليزي هذا الموسم، بعدما خاض 13 مباراة، صنع خلالهم 8 أهداف، جعلته متربعاً على عرش البريميرليج.

وبعد هذا الفوز الكبير صعد ليفربول لوصافة الدوري الإنجليزي، ورفع رصيدة من النقاط إلى 28 نقطة، ويبتعد بفارق نقطة واحدة عن المتصدر تشيلسي.

ويستعد تشيلسي لاستقبال مانشستر يونايتد الجريح، في لقاء قمة الأسبوع الـ 13 ويسعى الشياطين الحمر لتحقيق الانتصار والعودة للمسار الصحيح من جديد.

أكد رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، موتسيبي، ان ما يقدمه المنتخب المصري في الفترة الأخيرة، في القارة السمراء، وتقديم محترفي في الدوريات الأوروبية.

وقال: " أريد فوز إحدى الدول الأفريقية بكأس العالم، ومصر من الدول التي تعطينا هذا الأمل سواءً في المونديال المقبل أو الذي يليه ".

وأضاف: " أنا غير محايد هنا.. مصر منحت العالم محمد صلاح ويجب أن نفخر جميعًا به، أتمنى أن يفوز صلاح بجائزة أفضل لاعب في العالم".

نتيجة ليفربول وآرسنال بالدوري الإنجليزي

حقق ليفربول فوز كبير على نظيره أرسنال بنتيجة 4/0 على ملعب "أنفيلد"، ضمن مباريات الأسبوع الثاني عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقدم ليفربول لقاء قوي وكبير، واٍتطاع من خلاله أن يحسم اللقاء لصالحة بقيادة النجم المصري محمد صلاح الذي عاد للتهديف مرة أخرى.

وأفتتح ماني الهدف في الدقيقة 39 من مجريات الشوط الذي شهد سيطرة كبيرة من رفقاء محمد صلاح.

وفي الشوط الثاني عزز جوتا بالهدف الثاني في الدقيقة 52، وجاء الفرعون المصري محمد صلاح بالهدف الثالث في الدقيقة 73 بعد تمريرة رائعة من ساديو ماني، ويؤكد مينامينو الفوز بالهدف الرابع في الدقيقة 77.