«مصارحة ومكاشفة»..النائب محمد الكومى يتحدث لـ دوت الخليج عن لقاء وزير الدفاع بنواب البرلمان والشيوخ

/663361/مصارحة-ومكاشفةالنائب-محمد-الكومى-يتحدث-لـ-تحيا-مصر-عن-لقاء-وزير-الدفاع-بنواب-البرلمان-والشيوخ

أشاد النائب محمد الكومي، عضو مجلس النواب، بلقاء أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالقائد العام للقوات المسلحة الفريق محمد زكي، أثناء تفقد مجمع الإصدرات الزكية والمؤمنة بالعاصمة الادارية الجديدة، مؤكدا دلالته على التعاون بين السلطة التشريعية والقوات المسلحة، موضحا ان اللقاء ساده نوعا من المكاشفة والمصارحة.

مجمع الاصدرات الزكية والمؤمنة

وقال النائب محمد الكومي، عضو مجلس النواب، أن لقاء أعضاء البرلمان بغرفتيه بعث رسائل اطمئنان على قدرة الدولة المصرية فى حماية امنها واستقرارها من كل الجهات ،خاصة فى ظل التحديات التي تواجهها خارجيا وداخليا، مؤكدا ان الفيلم الوثائقى الذي تم عرضه على الاعضاء أوضح كيف كافحت الدولة الارهاب وقضت عليه، خاصة فى شمال سيناء، لافتا الى ان الدولة نفذت مشروعات للتنمية الشاملة فى جميع انحاء الدوبة.

هذا والتقى الفريق أول ‏‎محمد زكى القائد العام‎‎للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى بوفد من ‏أعضاء مجلسى النواب والشيوخ ، وذلك بحضور الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب ‏القوات المسلحة وعدد من كبار قادة القوات المسلحة ، حيث تناول اللقاء إستعراض الأوضاع ‏الحالية والتهديدات التى قد تواجه الأمن القومى المصرى فى ظل المتغيرات الدولية والإقليمية ‏المحيطة فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تعزيز سبل التواصل بين مجلسى النواب ‏والشيوخ ووزارة الدفاع فيما يتعلق بتناول مختلف القضايا التى تمس الأمن القومى المصرى.‏