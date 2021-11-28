النائب فريدى البياضى عقب لقاء وزير الدفاع:الجيش المصرى وصل لمستويات عالمية «فيديو»

/663364/النائب-فريدى-البياضى-عقب-لقاء-وزير-الدفاعالجيش-المصرى-وصل-لمستويات-عالمية-فيديو

تحدث النائب فريدي البياضي عضو مجلس النواب، عن تفاصيل لقاء نواب مجلس الشيوخ والنواب، بالفريق أول محمد محمد زكى وزير الدفاع والإنتاج الحربي، الذى عقد أمس السبت بمجمع الإصدارت المؤمنة والذكية، وبحضور الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب ‏القوات المسلحة وعدد من كبار قادة القوات المسلحة.

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وأكد النائب فريدي البياضي على أهمية اللقاء، موضحا ان يشعر بالامتنان للمستوى الذي وصل إليه الجيش المصري على كافة الاصعدة وتحقيقه تقدم باهر، مشيرا إلى التطور التكنولوجي والمهني في طريقة التدريب والاعداد وكثير من الجوانب الهامة.

وأوضح عضو البرلمان النائب فريدي البياضي، أن القوات المسلحة ما زالت تواصل الاستعدادت في التدريب من أجل الوصول إلى أعلى مرحلة في الكفاءة، حيث انها بالفعل وصلت غلى مرحلة عالمية.

وتابع عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان أن اللقاء نظرا لاهميته يتوقع انه سيتم تكراره مرة اخرى، حيث يجب أن يكون هناك متابعة من السلطة التسريعية لبيان مدى استعدات القوات المسلحة وحاجتها لتشريعات من شأنها خدمة الوطن.

وزير الدفاع والإنتاج الحربى‎ ‎يلتقى وفد من ‏أعضاء مجلسى النواب والشيوخ

إلتقى الفريق أول ‏‎محمد زكى القائد العام‎‎للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى بوفد من ‏أعضاء مجلسى النواب والشيوخ ، وذلك بحضور الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب ‏القوات المسلحة وعدد من كبار قادة القوات المسلحة ، حيث تناول اللقاء إستعراض الأوضاع ‏الحالية والتهديدات التى قد تواجه الأمن القومى المصرى فى ظل المتغيرات الدولية والإقليمية ‏المحيطة فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تعزيز سبل التواصل بين مجلسى النواب ‏والشيوخ ووزارة الدفاع فيما يتعلق بتناول مختلف القضايا التى تمس الأمن القومى المصرى.‏