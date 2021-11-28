/663366/النائب-حسام-المندوه-تعديلات-قانون-الجامعات-الخاصة-والأهلية-تساعد-في-سد-العجز-بالجامعات

أكد النائب الدكتور حسام المندوه، عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، أهمية تعديلات قانون الجامعات الخاصة والأهلية التى يناقشها المجلس اليوم، مشيرا إلى أنها تأت لعلاج عدد من الأمور الهامة المطلوبة بالجامعات الأهلية.

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وأعلن خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، موافقته على مشروع القانون المقدم من الحكومة، بشأن تعديل قانون الجامعات الخاصة والأهلية، موضحا أن التعديلات من شأنها أن تحفز الاتجاه لإنشاء الجامعات الأهلية.

النائب حسام المندوه: تعديلات قانون الجامعات الخاصة والأهلية تساعد في سد العجز بالجامعات

وأكد حسام المندوه، إلى أن الجامعات الأهلية تقوم بدور هام، فى سد العجز فى منظومة التعليم الجامعى، حيث تقوم الجامعات الأهلية بتوفير أماكن لمن لم يتمكن من الإلتحاق بالجامعات الحكومية وفى نفس الوقت لا يقدر على مصروفات الجامعات الخاصة.

واستشهد فى كلمته، بزيارته الأخيرة إلى جامعة الجلالة الأهلية، مؤكدا أن صرح عظيم ومحتوى جيد.

واشار الى أن التعديلات تمنح مجلس أمناء الجامعات الأهلية حق الموافقة على اللائحة، وهو أمر مطلوب حتى لاتحيد الجامعة عن أهدافها، وذلك يؤدى إلى تشجيع المساهمين فى إنشاء الجامعات الأهلية ووزيادة أعدادها.

وحرص المندوه فى كلمته، على توجيه الشكر للرئيس السيسى على ما وصفه بالحدث التاريخى يوم الخميس الماضى، خلال افتتاح طريق الكباش بعد تطويره، قائلا، أبهرنا العالم للمرة الثانية وهو ما يؤكد قدرتنا على ذلك.

كما وجه شكر إلى ورئيس مجلس الوزراء ووزير السياحة وكل المشاركين فى تنظيم الحفل، متابعا، العالم كله تحدث على الحدث وقالت وسائل الإعلام العالمية عنه بانه الاول من نوعه وابهر العالم، مستعرضا خلال كلمته تناول وسائل الاعلام العالمية.