/663368/هشام-حسين-يطالب-بإنشاء-دار-أيتام-بديلا-لليلة-القدر

طالب الدكتور هشام حسين، أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، نائب الهرم وأكتوبر والواحات، جهاز مدينة السادس من أكتوبر بإقامة دار أيتام بديلة لدار ليلة القدر والتي تم إزالتها وإعادة الأرض للجهاز.

وأشار النائب في تصريحات صحفية له اليوم، إلى أن الدار التي تم إزالتها ارتبطت بالكبيران علي ومصطفى أمين ومشروعهما الكبير بإنشاء دار أيتام متكاملة على مساحة واسعة، إلا أنه وبسبب المخالفات تم إزالتها.

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وأكد عضو مجلس النواب، أن الدار كانت تقدم خدمات جليلة للأيتام، إلا أنه بعد هدمها أصبح من الضرورة إيجاد البديل، لاسيما في ظل وجود عدد كبير من الأيتام ممن يحتاجون للدعم والرعاية.

هشام حسين يطالب بإنشاء دار أيتام بديلا ل"ليلة القدر"

وشدد هشام حسين، على أهمية أن يتم إنشاء الدار وأن تدار من خلال وزارة التضامن الاجتماعي، بما يحافظ على حقوق الأيتام، وبعيدا عن استغلالهم بأي صورة، ومنعا لأي تجاوزات قد تحدث فيما بعد.