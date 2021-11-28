جدة - نرمين السيد - يبحث الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، خلال زيارته لفنلندا، اليوم الأحد، مع المسؤولين بوزارة التعليم والثقافة فى فنلندا التعاون فى مجال تطوير التعليم الفنى.





وقالت الوزارة فى بيان اليوم إن الوفد المصاحب للوزير خلال زيارته التى تبدأ اليوم، يضم الدكتور محمد مجاهد نائب الوزير للتعليم الفنى، والدكتور عمرو بصيلة رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفنى ومدير وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية. وتتضمن الزيارة توقيع عدد من الاتفاقيات بين الوزارة والجانب الفنلندى لتطوير التعليم الفنى والتعليم العام.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تعاون مصرى فنلندى فى مجال تطوير التعليم الفنى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.