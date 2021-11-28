شكرى يتوجه إلى برشلونة للمشاركة فى المنتدى الإقليمى للاتحاد من أجل المتوسط

جدة - نرمين السيد - توجه وزير الخارجية سامح شكرى، اليوم الأحد، إلى برشلونة؛ للمشاركة فى المنتدى الإقليمى السادس لدول "الاتحاد من أجل المتوسط"، إلى جانب الاجتماع الوزارى الثالث للاتحاد الأوروبى مع دول الجوار الجنوبى.





وقال المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ، إن الوزير شكرى سيؤكد أهمية "الاتحاد من أجل المتوسط"، كإطار مؤسسى للتعاون الإقليمى عبر ضفتى المتوسط فى عدة مجالات أبرزها البيئة وتغير المناخ والتنمية الاقتصادية والاجتماعية والتحول الرقمى وتبادل الخبرات الفنية. كما سيشدد الوزير على التزام مصر بالعمل مع شركائها فى إطار التعاون الأورومتوسطى نحو المزيد من التكامل وفقا للرؤية التى تبنتها دول الاتحاد منذ نشأته عام 2008. وأضاف السفير حافظ، أن الوزير شكرى سيعرض - خلال الاجتماع الوزارى الثالث للاتحاد الأوروبى ودول الجوار الجنوبى - الأولويات المصرية للتعاون مع الجانب الأوروبى فى العديد من المجالات استنادا إلى مبدأ الملكية المشتركة، بالإضافة إلى التأكيد على أهمية زيادة الاستثمارات الأوروبية فى مصر ودول الجوار الجنوبى، وتعزيز النفاذ لصادرات هذه الدول إلى الأسواق الأوروبية بما يدعم جهودها فى تحقيق الأهداف التنموية.

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