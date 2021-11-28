حياة كريمة تسلم عروس أسوان جهازها بالكامل.. والفتاة: شكرا يا ريس «فيديو»

جدة - نرمين السيد - وسلمت حياة كريمة، للعروس كامل أجهزتها المنزلية، ضمت مراتب، ومكواة، وأجهزة إليكترونية متنوعة، وسط فرحة كبيرة من الفتاة وأهلها، حيث أعربوا عن سعادتهم بدعم الرئيس السيسى لهم.

وقالت الفتاة إن حفل زفافها كان من المقرر له، أن يقام خلال شهرين، متابعة: "بشكر الرئيس جدًا.. وأتمنى يحضر فرحى.. بشكره إنه وفى بوعده.. فرحتى هتكمل بوجوده".