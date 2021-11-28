جدة - نرمين السيد - وسلمت حياة كريمة، للعروس كامل أجهزتها المنزلية، ضمت مراتب، ومكواة، وأجهزة إليكترونية متنوعة، وسط فرحة كبيرة من الفتاة وأهلها، حيث أعربوا عن سعادتهم بدعم الرئيس السيسى لهم.
وقالت الفتاة إن حفل زفافها كان من المقرر له، أن يقام خلال شهرين، متابعة: "بشكر الرئيس جدًا.. وأتمنى يحضر فرحى.. بشكره إنه وفى بوعده.. فرحتى هتكمل بوجوده".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر حياة كريمة تسلم عروس أسوان جهازها بالكامل.. والفتاة: شكرا يا ريس «فيديو» على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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