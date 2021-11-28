سفير بنما يشيد بالإنجازات والمشرعات العملاقة فى مصر

جدة - نرمين السيد - أشاد إليخاندرو ميندوزا سفير دولة بنما بالقاهرة، بما شهدته مصر من إنجازات ومشروعات عملاقة فى إطار تحقيق التنمية الشاملة، والتى كان لمحافظة بورسعيد نصيب كبير من هذه التنمية، التى جعلتها فى مصاف المدن الأكثر تطورا.





جاء ذلك خلال لقاء محافظ بورسعيد، عادل الغضبان، اليوم الأحد، مع سفير دولة بنما بالقاهرة، فى إطار توطيد العلاقات.

وأعرب سفير دولة بنما، عن بالغ تقديره وسعادته لحسن الاستقبال، وامتنانه لزيارة هذه المدينة التاريخية الجميلة، لافتا إلى أن هناك علاقات طيبة تجمع بين بلاده ومصر، وأن دولته حريصة على تقوية روابط الصلة مع دولة مصر.

من جانبه، أعرب الغضبان، عن سعادته بزيارة سفير دولة بنما لمدينة بورسعيد، والتى تشهد فترة مليئة بالإنجازات والتنمية فى تاريخها، مؤكدا أن هذه الزيارة تدعم روابط الصلة بين مصر وبنما.