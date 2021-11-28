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سفير بنما يشيد بالإنجازات والمشرعات العملاقة فى مصر

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أ ش أ 2021-11-28 11:53 0 تبليغ

جدة - نرمين السيد - أشاد إليخاندرو ميندوزا سفير دولة بنما بالقاهرة، بما شهدته مصر من إنجازات ومشروعات عملاقة فى إطار تحقيق التنمية الشاملة، والتى كان لمحافظة بورسعيد نصيب كبير من هذه التنمية، التى جعلتها فى مصاف المدن الأكثر تطورا.

جاء ذلك خلال لقاء محافظ بورسعيد، عادل الغضبان، اليوم الأحد، مع سفير دولة بنما بالقاهرة، فى إطار توطيد العلاقات.

وأعرب سفير دولة بنما، عن بالغ تقديره وسعادته لحسن الاستقبال، وامتنانه لزيارة هذه المدينة التاريخية الجميلة، لافتا إلى أن هناك علاقات طيبة تجمع بين بلاده ومصر، وأن دولته حريصة على تقوية روابط الصلة مع دولة مصر.

من جانبه، أعرب الغضبان، عن سعادته بزيارة سفير دولة بنما لمدينة بورسعيد، والتى تشهد فترة مليئة بالإنجازات والتنمية فى تاريخها، مؤكدا أن هذه الزيارة تدعم روابط الصلة بين مصر وبنما.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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