وزير الطيران يكرم الفائز بجائزة مدرب العام على مستوى العالم

جدة - نرمين السيد - كرم الطيار محمد منار وزير الطيران، أحمد كمال صبيح ممثل سلطة الطيران المدنى الفائز بالجائزة الدولية كأول مدرب أمن طيران لحصوله على لقب (مدرب العام 2021) بمؤتمر أمن الطيران الدولى بدبى، وذلك بعد وصوله إلى التصفيات النهائية من بين عدة مرشحين من 50 دولة.





جاء ذلك فى ضوء توجيهات وزير الطيران المدنى بالاهتمام بالعنصر البشرى باعتباره العامل الأساسى فى التنمية وتحقيق النجاح والتطور. وخلال التكريم هنأ وزير الطيران، صبيح على هذا الفوز المشرف مؤكدا أن قطاع الطيران المدنى يزخر بهذه النماذج المتميزة فى كافة مجالات القطاع. وأشار الوزير إلى أهمية تحفيز العاملين المتميزين وتوفير بيئة تنافسية إيجابية لرفع مستوى أدائهم وترسيخ ثقافة التميز، مشيرا إلى أن ذلك يعزز من قيمة الولاء الوظيفى ويعد حافز كبيرا لباقى الزملاء على بذل مزيد من الجهد والعطاء والتطوير فى العمل للوصول إلى أعلى المستويات العالمية.

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