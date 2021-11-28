وزيرة الهجرة ومحافظ الفيوم يتفقدان عدداً من مشروعات المبادرة الرئاسية ”حياة كريمة”...

السفيرة نبيلة مكرم: دعم الجاليات المصرية بالخارج للمبادرات الوطنية غير محدود من أجل مواطنينا بالقرى الأكثر احتياجاً

د. أحمد الأنصاري: نحرص على تذليل كافة العقبات وعدم التقيد بالإجراءات الروتينية لتنفيذ التدخلات المستهدفة في أسرع وقت

تفقدت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، عدداً من مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري "حياة كريمة" بقرية الشواشنة التابعة لمركز يوسف الصديق، وذلك على هامش توقيع بروتوكول مبادرة "أصلك الطيب".

شارك في الجولة التفقدية الدكتور محمد عماد نائب محافظ الفيوم، والدكتورة هبة مغيب رئيس قطاع التخطيط الإقليمي بوزارة التخطيط، والدكتور رفعت حليم، رجل الأعمال المصري بدولة الكويت المنفذ الرئيسي لعدد من مشروعات مبادرة أصلك الطيب، والدكتور إيهاب الخراط رئيس مجلس إدارة الجمعية العربية للتنمية والتشبيك، والاستاذ محمد حسين عبد الله رئيس مجلس إدارة جمعية شباب مصر للتنمية، وفريق من مؤسسة "حياة كريمة".

بدأت الزيارة بتفقد مركز الشواشنة المتميز للخدمات الصحية للأم والطفل، المستهدف تطويره تطويراً شاملاً وفق معايير التأمين الصحي الشامل، وذلك ضمن مبادرة حياة كريمة، ليقدم خدماته الطبية في تخصصات النساء والأطفال، وحضّانات الأطفال المبتسرين، وتنظيم الأسرة، والتخدير، كما قاما بتفقد الأعمال الإنشائية بالمجمع الزراعي بالشواشنة المقام على مساحة 330 متر مربع، ويضم دورين، أحدهما وحدة بيطرية وجمعية زراعية، والثاني مركز إرشاد زراعي.

ثم قامت وزيرة الهجرة، ومحافظ الفيوم، بتفقد الأعمال الإنشائية بمركز شباب الشواشنة المقام على مساحة 11500 متر مربع، ويشمل ملعب قانوني، وملعب خماسي، وقاعة اجتماعات، ومركز معلومات، ومكتبة، وتشمل أعمال التطوير، إحلال وتجديد المبنى الإداري، وتطوير الملعب الخماسي، كما تفقدا المجمع الخدمي بالشواشنة، الذي يجري إنشاؤه على مساحة 450 متر مربع، بتكلفة 9,4 مليون جنيه، ويضم مركز تكنولوجي، ومكتب سجل مدني، ومكتب شهر عقاري، ومكتب تموين، ومكتب بريد، بالإضافة إلى مبنى الوحدة المحلية، ووحدة التضامن الاجتماعي، وبلغت نسبة تنفيذ الأعمال 65%.

عقب ذلك قامت وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، ومحافظ الفيوم، بزيارة لمدرسة الشواشنة الابتدائية التي تضم 32 فصلاً، بإجمالي 1844 طالب وطالبة، وتفقدا أعمال القافلة الطبية لمرضى العيون التى تنظمها مؤسسة صناع الخير، والتى تستهدف 500 مريضا من قرية الشواشنة والقرى والعزب المحيطة، حيث يتم توقيع الكشف الطبي على المرضى وتقديم العلاج اللازم وعمل النظارات الطبية وإجراء العمليات الجراحية بالمجان.

من جانبها، أشادت السفيرة نبيلة مكرم بالجهود التي تبذلها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، في رصد ومتابعة احتياجات القرى في الريف المصري لتحقيق أعظم استفادة من المبادرة، مثمنة التعاون المثمر مع محافظة الفيوم والجهود التي تبذلها المحافظة في التنسيق مع الجهات الشريكة، حتى تخرج هذه المشروعات إلى النور بشكل لائق ومشرف.

كما أثنت وزيرة الهجرة على جهود المصريين بالخارج، ودور الدكتور رفعت حليم ودعمه للمبادرات الوطنية التي تستهدف خدمة مواطنينا بالداخل بالقرى الأكثر احتياجا، لافتة إلى حرصه على المشاركة في مبادرة "أصلك الطيب" بمحافظة الفيوم، من خلال إقامة مشروعات تنموية متكاملة في عدة قطاعات بقرية الشواشنة.

من جانبه، أكد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، حرص المحافظة على تذليل كافة العقبات أمام تنفيذ التدخلات المقترحة، وعدم التقيد بالإجراءات الروتينية وتقديم التيسيرات اللازمة للإنتهاء من المشروعات في مواعيدها المقررة، مشيراً إلى أنه سيتم العمل على تدبير الأراضي اللازمة لتنفيذ التدخلات المطلوبة، والمساهمة في عمل الدراسات وتوفير البيانات اللازمة للتنفيذ، فضلا عن سرعة استصدار التراخيص والموافقات اللازمة لتنفيذ التدخلات المستهدفة من خلال الجهات التابعة للمحافظة.

وتابع الأنصاري، أن المشروعات يجري تنفيذها على قدم وساق، بالتعاون بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني بمختلف مؤسساته، لتوفير حياة كريمة وتلبية احتياجات المواطنين في محافظة الفيوم.

يأتي تنفيذ مبادرة "أصلك الطيب" بمحافظة الفيوم في إطار التكامل وتضافر الجهود بين وزارتي الهجرة والتخطيط والتنمية الاقتصادية، وهي المبادرة التي تهدف إلى مساهمة المصريين بالخارج في دعم وتطوير المجالات الاقتصادية والتعليمية والصحية والاجتماعية لقرى الريف المصري تحت مظلة المشروع القومي الكبير "حياة كريمة"، من أجل بناء حياة الإنسان المصري في القرى الأكثر احتياجًا.

الجدير بالذكر أنه قد سبق عقد عدة اجتماعات في ضوء مبادرة "أصلك الطيب" للاتفاق على بنود وآليات تنفيذ هذه المشروعات بمحافظة الفيوم، من خلال عدد من التدخلات الخاصة بالمجالات الاقتصادية والتعليمية والصحية والاجتماعية والرياضية في عدد من قرى المحافظة.