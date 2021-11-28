/663383/بعد-قضية-الفنان-رشوان-توفيق-العتة-والجنون-أسباب-تؤدى-إلى-الحجر

لساعات طويلة اتجهت أنظار الكثير من المواطنين إلى قضية رفع إحدى فتيات الفنان القدير رشوان توفيق، قضية حجر على أمواله، وهو الأمر الذى أثار العديد من التعليقات فى هذا الشأن.

دوت الخليج

أسباب الحجر على الأشخاص كبار السن

ودار لدى المواطنين تساؤل بشأن نص القانون فى قضايا الوصاية المالية وغيرها من الأمور التى تتعلق بـ«الحجر» على كبار السن.

ووفقًا لما جاء جاء الفصل الأول من الباب الثاني من المرسوم بقانون رقم 119 لسنة 1952 الخاص بأحكام الولاية علي المال وحمل بين طيات مواده ما يسمي «بالحجر» علي الأشخاص، وذلك بأنه يجوز للمحكمة أن تحكم بالحجر علي الشخص «البالغ»، وذلك إذا ما ثبت لديها أي للمحكمة أن هذا الشخص قد اصابه مرض الجنون أو العته أو السفه أو الغفلة وفي هذه الحالة تقيم وتعين المحكمة لمن يحجر عليه شخصا لإدارة امواله يسمي «قيمًا» وفقًا للأحكام المقررة في القانون.

بعد قضية الفنان رشوان توفيق.. تعرف على أسباب رفع الحجر

ويأتى التساؤل هنا بشأن دخول تلك الأسباب فى حالة الفنان القدير رشوان توفيق، وما إذا كانت هناك أسباب دافعة لأن تكون هناك وصاية عليه.

وكان المحامي طارق العوضي، قد أعلن استعداده التام للتطوع دفاعًا عن الفنان الكبير رشوان توفيق، في الدعوى المقامة ضده بطلب الحجر عليه..