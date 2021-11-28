فرج عامر يفتح النار على الاتحاد المصري لكرة القدم.. صور

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قال فرج عامر رئيس نادي سموحة السابق، أن الاتحاد الافريقي لكرة القدم كلف الحكم الدولي الايطالي الشهير كولينا بادارة ملف التحكيم الافريقي ، عموما دي فكرة طالبت بها الاتحاد المصري لكرة القدم.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وكتب فرج عامر عبر حسابة الشخصي”فيس بوك:”الاتحاد الافريقي لكرة القدم كلف الحكم الدولي الايطالي الشهير كولينا بادارة ملف التحكيم الافريقي ، عموما دي فكرة طالبت بها الاتحاد المصري لكرة القدم اذا كان جاد في اصلاح ملف التحكيم اللي دمر كرة القدم المصرية ، اتمني من الاتحاد المصري ياخد فدوة من الاتحاد الافريقي”.

أصبح منتخب مصر في التصنيف الثاني بشكل رسمي، قبل المواجهة الفاصلة نحو التأهل لكأس العالم 2022 بقطر.

يعد الخماسي "تونس، المغرب، الجزائر،السنغال، نيجيريا" تصنيف أول، أي سيتقابل منتخب مصر مع أحد منهم، في مواجهة قوية وصعبة على الفريقين.

منتخبات تأهلت من الجولة الماضية

وجاءت ثلاث منتخبات حسم تأهلها للدور النهائي من التصفيات بالجولة الخامسة، وهم منتخب السنغال من المجموعة الثامنة بفارق 8 نقاط عن الوصيف، ومنتخب مالي من المجموعة الخامسة بفارق 4 نقاط على الوصيف، ومنتخب المغرب من المجموعة التاسعة بفارق عشر نقاط مع الوصيف.

وشهد الجولة السادسة والاخيرة من الدور الأول على منافسات شرسة على بطاقة التأهل للدور النهائي، من تصفيات القارة السمراء، المؤهلة لمونديال قطر 2022.

نيجيريا

حسم التعادل الإيجابي نتيجة مباراة نيجيريا ومنتخب رأس الأخضر، بهدف مقابل هدف، في لقاء الجولة السادسة والأخيرة، من تصفيات الدور الأول للقارة السمراء، المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022 قطر.

وبهذا التعادل يحسم المنتخب النيجيري بطاقة التأهل للدور النهائي، في تصفيات أفريقيا، المؤهلة لبطولة العالم، من المجموعة الثالثة، بفارق نقطيتين على وصيف المجموعة .

الجزائر

تأهل المنتخب الجزائري للمرحلة النهائية من تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم، بعد التعادل مع بوركينا فاسو بنتيجة 2/2 ضمن أخر جولة من المجموعات.

لتنتهي المباراة بالتعالد الإيجابي 2/2 ويتأهل المنتخب الجزائري للمرحلة الأخيرة من التصفيات، وكان يريد بوركينا فاسو تحقيق الفوز ولكنه فشل بعدما حاول خلال اللقاء أن يتقدم ولكن خط دفاع الجزائر تماسك خاصة في الدقائق الأخيرة التي ضغط فيها بوركينا فاسو بقوة لإدراك هدف الفوز.