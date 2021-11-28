النائب الحسينى جلال يتحدث لـ دوت الخليج: ملفات الأمن القومى كانت بمناقشات لقاء وزير الدفاع«فيديو»

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تحدث النائب الحسيني جلال عضو مجلس النواب، عن تفاصيل لقاء نواب مجلس الشيوخ والنواب، بالفريق أول محمد محمد زكى وزير الدفاع والإنتاج الحربي، الذى عقد أمس السبت بمجمع الإصدارت المؤمنة والذكية، وبحضور الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب ‏القوات المسلحة وعدد من كبار قادة القوات المسلحة.

دوت الخليج

وأشار النائب الحسيني جلال أنه اللقاء شهد اطلاع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، من قبل القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ‏‎محمد زكى، بالصراعات والتحديات التي تواجه القوات المسلحة سواء كانت داخلية أو حارجية.

الحسيني جلال: توجد صراعات داخلية وخارجية تواجه الدولة المصرية

ونوه النائب الحسيني جلال خلال تصريحات خاصة لموقع دوت الخليج، ان الصراعات الخارجية تتمثل في قوى الشر التي تسعى لزعزعة الاستقرار،والصراعات الداخلية المتمثلة في مواجهة الارهاب.

وأشار إلى ان القائد العام للقوات المسلحة أكد خلال اللقاء على ان اعضاء مجلسي النواب والشيوخ أذرعة الدولة المصرية القوية وعليهم دور كبير في مسادنة الدولة، موضحا انه سيكون هناك تعاون مثمر الفترة المقبلة بين الجهتين.

وزير الدفاع والإنتاج الحربى‎ ‎يلتقى وفد من ‏أعضاء مجلسى النواب والشيوخ

إلتقى الفريق أول ‏‎محمد زكى القائد العام‎‎للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى بوفد من ‏أعضاء مجلسى النواب والشيوخ ، وذلك بحضور الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب ‏القوات المسلحة وعدد من كبار قادة القوات المسلحة ، حيث تناول اللقاء إستعراض الأوضاع ‏الحالية والتهديدات التى قد تواجه الأمن القومى المصرى فى ظل المتغيرات الدولية والإقليمية ‏المحيطة فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تعزيز سبل التواصل بين مجلسى النواب ‏والشيوخ ووزارة الدفاع فيما يتعلق بتناول مختلف القضايا التى تمس الأمن القومى المصرى.‏