/663373/النائب-أبو-العلا-منتقدا-الجامعات-الأهلية-جاءت-لمنافسة-القطاع-الخاص
طالب النائب أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية ووكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بضرورة الفصل التام بين الجامعات الأهلية والجامعات الخاصة.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة للمجلس اليوم الأحد، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل المجلس، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة، بشأن تعديل قانون الجامعات الخاصة والأهلية.
دوت الخليج
وقال أبو العلا، " اللى شفناه فى العامين الماضيين هو أن الجامعات الاهلية لم تاتى إلا لمنافسة الجامعات الخاصة"، متابعا، "المصروفات متقاربة والمجاميع والتنسيق متساوى"
النائب أبو العلا منتقدا الجامعات الأهلية: جاءت لمنافسة القطاع الخاص واضاف وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، هدفنا هو تطوير التعليم، وليس منافسة التعليم الخاص. ووجه أبو العلا، عدة تساؤلات عن التعديلات المقدمة، من الحكومة، مشيرا إلى أن الفصل بين مجلسى الجامعات الأهلية والجامعات الخاصة، أمر جيد، ولكن نتمنى أن يكون هناك رؤية كاملة للفصل بين نوعى الجامعات، لتحقيق الهدف المنشود من الجامعات الأهلية وهو تطوير التعليم وتقديم خدمة تعليمية جيدة مناسبة فى الأسعار.
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